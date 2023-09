Les associacions juvenils presentaran les seues activitats en un espai associatiu i el grup La La Love You i la DJ Innmir actuaran al Parc del Canaló

L’Ajuntament de Mislata celebra de nou el ‘Mislata JoveFest’ com a festa per a iniciar el curs i donar la benvinguda a la tardor

Coincidint amb l’inici de les classes en els instituts i en les universitats i la posada en marxa de la gran majoria de programes i activitats de la regidoria de Joventut. El consistori organitza, per a divendres que ve 29 de setembre, un espai associatiu i un concert al Parc del Canaló.

El ‘Mislata JoveFest’, que és la sisena edició que se celebra. Ja compta amb una gran acceptació entre la joventut. Posant de manifest que “els i les joves són una part essencial de la nostra ciutat perquè contribueixen de manera significativa al dinamisme i vitalitat. Que ens fa créixer i prosperar com a ciutat activa i participativa”, apunta l’alcalde Carlos Fernández Bielsa.

La jornada començarà a les 18.00 hores amb l’obertura de l’espai associatiu. On les diverses associacions juvenils del municipi presentaran les seues propostes dirigides a la joventut. A més, els Centres Joves de Mislata disposaran d’un punt informatiu on es podrà conéixer tot el seu ventall d’iniciatives i serveis. A més, s’instal·larà un Punt Violeta en col·laboració amb la Casa de la Dona i un altre amb la Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Addictives. Que informarà sobre els efectes de l’alcohol i les drogues. A totes aquestes activitats se sumaran un fotoràpid, l’enregistrament de vídeos en 360é, una sessió de maquillatge festivalero i moltes altres sorpreses.

Però sens dubte, el plat fort arribarà a partir de les 20.30 hores amb el concert de música. Que en aquesta edició serà a càrrec de La La Love You Grup que s’ha consolidat com un dels principals del panorama musical espanyol i que arrasen en els millors festivals. Després, continuarà la festa amb la productora, cantant i DJ valenciana Innmir. L’accés, tant a l’espai associatiu com al concert serà lliure i gratuït.