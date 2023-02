Torna el projecte Riu a Alzira, amb una edició destinada als majors

Al voltant de 20 persones d’entre 60 i 75 anys participaran en el programa

Rebran una formació en matèria d’alimentació, activitat física o prevenció de caigudes

Esta setmana ha començat una nova edició de Projecte RIU, enguany dirigida a l’ Educació entre Iguals per a l’Envelliment Saludable. Participaran un total de 19 persones que procedeixen de Creu Roja, Programa Xarxasalut Alzira Camina, Centres de Convivència i Benestar Social de l’àrea de serveis socials: Antonia Cerdà i Pedro Garcia, EPA Enric Valor-UNISOCIETAT, Tyrius i persones derivades per serveis socials.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, va participar en la primera sessió per tal de donar la benvinguda als participants en este programa. Que en 2023, arriba a l’onzena edició.

“Un riu de cultures, un riu de salut” és un projecte de promoció de la salut comunitària

“Un riu de cultures, un riu de salut” és un projecte de promoció de la salut comunitària impulsat pel Centre de Salut Pública d’Alzira. Els Ajuntaments d’Algemesí i d’Alzira i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, FISABIO.

Fins ara, este programa s’havia realitzat principalment en entorns en situació d’elevada vulnerabilitat. Amb l’objectiu de facilitar que accediren als serveis sanitaris i programes preventius entre part de la ciutadania més allunyada del sistema de salut. En aquesta nova edició s’ha optat per realitzar la formació amb persones majors. Ja que s’ha detectat la necessitat d’impulsar activitats per a pal·liar les conseqüències negatives de l’aïllament social que pateixen moltes persones majors a causa de la pandèmia per la COVID-19.

Les agents de salut realitzen un curs de formació-acció de cinc mesos

L’objectiu del projecte és capacitar com a “agents de salut” o educadores a este grup de 19 persones que es troben entre els 60 i el 75 anys. Aproximadament, per transmetre el que aprenen a persones de la seua xarxa social (família i amistats) i del seu entorn (centres d’estudi, associacions…).

Les agents de salut realitzen un curs de formació-acció de cinc mesos (de febrer a juny). Amb una sessió setmanal de 3 hores a càrrec del personal tècnic del projecte. Amb la participació de professionals d’assistència sanitària i serveis socials més visites guiades al Centre de Salut Pública i altres recursos d’interès.

Els temes que s’aborden entre altres: alimentació, activitat física, prevenció de caigudes, benestar emocional, etc. I una de les activitats clau que és realitzarà serà un “mapa d’actius per a la salut de les persones majors”. Per tal d’identificar quins recursos comunitaris existeixen en el municipi que puguen ser utilitzats per augmentar el benestar de les persones majors. Altres activitats que es portaran a terme són els tallers en centres i recursos dirigits a persones majors o els consells sobre salut a partir de fullets informatius.

Selecció desl participants

Per a seleccionar els participants s’ha tingut en compte als grups d’edat entre 60 i 75 que conserven una bona mobilitat. Sense patologia física o mental que dificulte l’aprofitament de la formació-acció i que resideixen en el municipi.

Respecte al sexe s’ha treballat per a incloure homes i dones, amb un nivell educatiu que els permeta tindre la capacitat d’aprendre informació i reproduir-la amb altres iguals. Per últim s’ha valorat que estiguen vinculades a grups o centres concrets per a facilitar també les accions a realitzar amb els seus iguals.