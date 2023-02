Torna la caminada i la carrera 5K per la igualtat a Massanassa

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 4 de març en la localitat amb l’objectiu de reivindicar la igualtat entre les dones i els hòmens.

Un any més, l’Ajuntament de Massanassa ha organitzat l’esdeveniment esportiu “Massanassa per la igualtat”. Que serà una de les activitats de la programació del 8M de la localitat. Compost per una caminada i una carrera 5K amb l’objectiu de reivindicar la igualtat entre les dones i els hòmens.

Així, l’administració local dona continuïtat a esta jornada que tan bons resultats va mostrar l’any passat. Amb prop de 500 persones que van caminar i van córrer de cara a aconseguir la igualtat entre dones i hòmens, i recaptant més de 700 euros per a l’Associació Alanna. Una entitat que lluita contra la violència de gènere.

Enguany, l’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 4 de març en la localitat. A les 11:00h, tindrà inici la caminada de 2.500 metres en recorregut urbà i amb sòl totalment asfaltat. A les 12:00h, es donarà el tret d’eixida a la carrera 5K. Un recorregut de 5.000 metres en sòl asfaltat i que comptarà amb un lliurament de trofeus i premis per a consumir en el comerç local. Per a les tres primeres corredores i tres primers corredors a arribar a la línia de meta.

Tant el punt d’eixida i d’arribada serà en l’Avinguda Josep Alba i Alba. Els dorsals es podran retirar el mateix dia de la prova des de les 10:00h fins a les 10:45h per a la caminada i fins a les 11:30h per a la carrera 5K en la Plaça del Parc Camp del Túria. Per a retirar el dorsal, cal presentar el DNI o document acreditatiu (permís de conduir o passaport). No es podran retirar els dorsals fora dels horaris establits. Així mateix, per a recollir el dorsal d’un altra persona, serà necessari presentar una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu o un justificant de la inscripció.

Les inscripcions estaran obertes fins al 2 de març a les 14:00h

Les inscripcions estaran obertes fins al 2 de març a les 14:00h de manera telemàtica a través del següent enllaç: https://www.mychip.es/evento/5k-massanassa-per-la-igualtat-2023-3

A més, en el moment de realitzar la inscripció, es pot donar 1 euro per a l’associació Por Ti Mujer. ue contribueix des de les seues accions a la lluita contra la violència de gènere, a l’apoderament de les dones, al ple exercici dels seus drets i a l’assoliment de l’equitat de gènere.

Amb tot, des de l’Ajuntament de Massanassa s’anima a la ciutadania a participar i a col·laborar en esta acció on l’esport i la igualtat van de la mà.