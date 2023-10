Torna la Fira de la Coca Saginosa a Carlet

Hui divendres començaran les activitats programades al voltant de la V Fira de la Coca Saginosa

Hi ha previstes activitats per a tots els públics, des de menuts fins a majors, passant pels joves i adolescents.

Totes les activitats pretenen fomentar artistes locals i productes autòctons, en definitiva, es tracta d’una iniciativa de promoció de persones, grups i gastronomia carletina.

Tots els actes seran d’entrada lliure i es realitzaran en l’avinguda de Blasco Ibáñez.

Les celebracions comenen hui divendres

Les celebracions comenen hui divendres amb una actuació de varietés gurmet de la mà del cantant local Antonio Rascón. Per a dissabte s’ha programat fira infantil, el musical ‘Los Trotamundos’ per a xiquets, un xiringuito amb ambientació musical, actuacions de la xaranga local ‘No ni què’, el grup flamenc de Carlet ‘Lo que hay’, actuació dels cantants carletins Suret i Sellén i una taula oberta per a Dj’s locals.

El diumenge serà el dia dedicat a la gastronomia tenint a la coca saginosa com a principal atractiu. La fira s’inaugurarà a les 10 h de la mà de l’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez i el diputat provincial de Turisme, Pedro Cuesta.

Huit forns carletins oferiran les distintes variants de la coca saginosa (Meri, Peiró, Sant Bernat, Rovial, Sol i Temptació). Enguany el dolç convidat serà el mostatxó del Marquesat amb la participació del forn-pastisseria José Pons. Els visitants també podran trobar productes de mel de l’apicultor local Pepe Briz, suc de caqui per part de la Cooperativa Agrícola Sant Bernat i xocolate preparat per l’associació d’ames de casa Tyrius.

La coca saginosa serà l’eix central d’esta fira que any darrere any es consolida com un esdeveniment gastronòmic i turístic que atrau centenars de visitants. Els forns participants oferiran la tradicional coca de sagí i també totes aquelles variants que al llarg dels anys s’han anat comercialitzant com la de crema, xocolate, anous i panses.

La fira estarà amenitzada per balls tradicionals amb l’Escola de Rondalla de la Fundació Caixa Carlet i l’associació cultural El Trencall.

A més, l’Ajuntament ha editat un conte infantil sobre la coca saginosa carletina que donarà a la conèixer en esta quinta edició de la fira.