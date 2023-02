Torna l’exposició del ninot amb quasi 800 figures

Un lloc en el que podem trobar figures i personatges de tot tipus. Des d’Alícia en el País de les meravelles fins a Joan Ribó. Eixe lloc existeix i és l’exposició del ninot.

Torna un any més i juntament amb la exaltació de les falleres majors. La exposició dona el tret d’eixida a les falles del 2023 i ho fa amb un alt nivell

Perquè encara que la invasió de Rússia a Ucraïna també ha arribat fins a la crítica dels artistes fallers, l’humor i la crítica al cap i casal no acaba

Una exposició que abans de la pandèmia va superar els 100.000 visitants i que enguany també s’espera una gran assistència

Fins al 15 de març estes figures estaran disponibles al museu príncep felip per a que els fallers, com no fallers gaudisquen d’elles

Perquè hi han ninots que son autèntiques obres d’art

L’objectiu de l’exposició és salvar dos ninots del foc purificador que redueix a cendres els monuments fallers durant la Cremà, per això, els visitants podran votar pel seu favorit fins al dia 15 de març. L’horari de l’exposició és de 10 a 20 hores de dilluns a dijous i de 10 a 21 hores de divendres a diumenge. Les entrades es poden adquirir per les vies habituals que habilita la Ciutat de les Arts i les Ciències, això sí, les comissions falleres tenen la entrada totalment gratuïta.