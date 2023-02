Meliana es prepara per a una de les seues cites gastronòmiques més importants de l’any: la setmana gastronòmica Menja’t Meliana. Que es consolida com a cita a l’Horta Nord per a endinsar-se en la tradició. El patrimoni i la gastronomia d’aquesta població que es posiciona com a destí gastronòmic de qualitat.

La sisena edició arranca el 18 de febrer, a les 10.00 h, a la plaça Major de la localitat amb un mercat de la terra, on sis agricultors vendran directament les hortalisses de temporada collides el mateix matí a l’horta de Meliana. Apropar i difondre l’alta qualitat dels productes de l’horta, de proximitat i de quilòmetres zero, són altres dels objectius.

A més dels mítics concursos professionals de Paella de Fetge de Bou i Postres de Cacau del Collaret, es mantenen els menús gastronòmics en restaurants i s’inclou un mercat de la terra, experiències teatralitzades i l’exposició ‘Hortattack’, que envairà els carrers de Meliana i de Roca, amb hortalisses de grandària gegant: tomaques, albergínies, pimentons, que evocaran la grandesa dels productes de l’horta i les persones que els fan possible.