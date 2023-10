Tornen a l’Eliana les jornades de cinema i ciència

La segona temporada arranca aquest divendres 20 amb ‘Quan el perill està sobre els nostres caps’

Aquesta setmana arranca l’edició 2023/2024 de les jornades de cinema i ciència a l’Eliana. Un programa de divulgació científica, posat en marxa l’any passat. Aquest programa té com a objectiu traslladar la importància de la ciència a la ciutadania a través de seté art. Amb la projecció d’una pel·lícula al trimestre i el seu posterior col·loqui, entre els mesos d’octubre i maig.

Així aquest mateix divendres 20 arrancarà la primera sessió amb ‘Quan el perill està sobre els nostres caps’. En la qual s’abordaran els efectes de la caiguda d’asteroides i altres objectes de menor grandària sobre la Terra. Fent referència a pel·lícules com a ‘Meteor’, ‘Armageddon’ o ‘Don’t Look Up’. Comptarà amb la intervenció de Jesús Navarro i Pedro Uris i estarà presentat per Daniel Ramón.

De cara al pròxim any el programa continuarà amb ‘La malaltia de l’alcohol’ el 16 de febrer en la qual intervindrà també Consuelo Guerri i al maig tancarà amb ‘Anem cap a la desertificació total?’ amb Patricio García-Fayos. Totes les cites seran a les 19 hores al Nou Espai del Centre Sociocultural amb entrada lliure fins a completar l’aforament.

La regidora de Cultura, Eva Santafé, ha recordat que l’Ajuntament busca amb aquestes trobades despertar l’interés pel món científic entre elianers i elianeres i que, una forma efectiva és a través del cinema, que compta amb gran afició a la localitat.