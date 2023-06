Tornen els concerts de ‘Música al Pati’ a Massamagrell

La programació del mes de juny comença aquest divendres 9 de juny a les 23.00 hores amb el grup Urbàlia Rurana.

Massamagrell inaugura aquest divendres 9 de juny el primer dels concerts de ‘Música al Pati’. Amb l’actuació del grup Urbàlia Rurana, que amenitzarà la primera d’aquestes tres nits programades al pati exterior del Centre Cultural Joan Fuster i Ortells

Aquesta iniciativa comptarà amb tres actuacions de diferents artistes i gèneres musicals que actuaran en diferents divendres d’aquest mes. Tots els espectacles començaran en el mateix horari: divendres a les 23.00 hores de la nit.

Urbàlia Rurana pujarà aquesta nit a l’escenari per a donar principi a aquesta nova edició. Aquest grup interpretarà el repertori més ètnic des dels anys 90, on destaquen cançons de la terra, danses autòctones i de la regió mediterrània.

El divendres 23 de juny tindrà lloc el segon d’aquests concerts amb Boira. Un grup que va nàixer en 2018 en Horta Nord, format per integrants de Massamagrell i la Pobla de Farnals. L’estil d’aquesta banda pop-rock indie té influències d’altres grups com a Vetusta Morla o Izal.



El tancament d’aquest mes de ‘Música al Pati’ el posarà l’actuació ‘El violí valencià’, amb Marta Margaix. Un espectacle de música tradicional i popular valenciana fet d’una forma poc habitual, mesclant la música amb el cant i la dansa. L’element principal serà el violí amb el qual s’homenatjaran cançons com ‘A la voreta de la mar’. Així com seguidilles, jotes i cançons d’autors com Lluís Llach o Ovidi Montllor.