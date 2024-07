Tornen les Ajudes Empren a Alzira per a incentivar la creació d’empreses

Una targeta Alzira de 600 € per a aquells que hagen obert un negoci en els últims tres anys

IDEA reinicia el programa EMPRÉN amb l’objectiu d’incentivar la creació d’empreses al municipi.

Com en les passades edicions, els emprenedors i autònoms que sol•liciten l’ajuda rebran una targeta amb 600 euros per a l’ús en els més de 500 comerços locals adherits.

La regidora de Desenvolupament Econòmic i responsable d’Idea, Gemma Alós, s’ha mostrat molt satisfeta per poder recuperar estes ajudes. Que en els últims anys no s’havien convocat. “Sabem de la importància que tenen els xicotets empresaris per a la nostra ciutat. També de les dificultats que passen perquè no és fàcil obrir la persiana cada dia. Per això amb esta xicoteta aportació volem ajudar-los, animar a la gent a què puga emprendre i fer realitat el negoci que fa tant de temps que pensa”.

Des del passat divendres, totes aquelles persones que hagen obert un negoci entre l’1 de gener de 2022 i el 30 d’octubre del 2024. Poden demanar l’ajuda de 600 euros destinada a cobrir qualsevol despesa de l’empresa. La dotació econòmica total és de 30.000 euros. En cas que quede romanent, s’ampliaria el pressupost. L’objectiu de les ajudes EMPREN és que els recursos municipals impacten de nou en l’economia local, per això l’aportació arriba en forma de targeta Alzira.

Per a inscriure’s tan sols cal complir dos requisits:

Haver creat l’empresa entre gener de 2022 i el 30 d’octubre de 2024 i demostrar la situació prèvia de demandant d’ocupació al servei públic de Labora. El període de sol·licitud acabarà el 30 d’octubre i cal presentar l’alta de la Seguretat Social i les d’Hisenda. Es pot fer via telemàtica, amb el certificat digital o a través de La Clau. Tota la informació es pot consultar a el web idea-alzira.com

La concessió es farà per ordre de registre i règim de concurrència competitiva, és a dir, es penalitzarà a aquelles persones que no hagen aportat tota la documentació acreditativa.

L’ajuda municipal EMPRÉN és la més veterana d’IDEA, el seu origen va unit a l’any de creació del servici municipal, allà per 1995, i es convoca de manera ininterrompuda fins al 2021. Des de llavors ha ajudat en la constitució de 1646 empreses a Alzira, i s’han destinat més d’1.260.000 € de fons municipals.

Consulta tota la informació ací

https://www.idea-alzira.com/programa-empren