No es pot entendre la Pobla Llarga sense els Moros i Cristians. Les desfilades que cada 12 d’Octubre des de 1979, es duen a terme pels carrers de la localitat han tornat amb força, després de tres anys. El 2020, com moltes altres festes, hagueren de ser anul·lades a causa de la pandèmia. El 2021, hagueren de ser adaptades a les restriccions sanitàries. Enguany, la ciutadania pobletana ha recuperat la tradició. Unes desfilades sense restriccions, ni adaptacions ni prohibicions. I així ho va afirmar Neus Garrigues, l’alcaldessa de La Pobla Llarga:

Una normalitat que la ciutadania va agrair, eixint als carrers i gaudint de la festa. El regidor de cultura festiva, Josep Copoví, al respecte recalca el fervor que mostrà la ciutadania.

Així mateix, aquest any s’ha acomplit tota una fita històrica en la població, i és que per primera vegada dues dones encapçalen la capitania, Estefania Valles i Belen Gascó.

Enguany, a més es presentà formalment una nova comparsa mora que per primera vegada desfilava en un acte tradicional, malgrat que el passat 2021 ja s’estrenaren. Aquesta comparsa nova fou la dels Saudites, que fou rebuda amb aplaudiments. Fou la primera en desfilar i fou seguida per la resta fins a aplegar a la Sultania, formada per David Ibáñez i Reyes Tormo, de la comparsa dels Nadims, que foren escollits d’entre els aspirants a la sultania.

Un dia que la ciutadania poblatana i dels voltants no oblidaran, pel que representa quant a la tornada a la normalitat i per ser el primer any en que dues dones ostenten la capitania cristiana.