La millora de la rotonda dels carrers Pare Méndez i Comare Pilar Martí i la reparació d’un gran alteró al carrer Genaro Palau són dos exemples d’esta mateixa setmana

L’Ajuntament de Torrent ha intervingut en la rotonda situada entre els carrers Pare Méndez i Comare Pilar Martí amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i l’estètica de la zona

Les obres han consistit en l’eliminació de la graveta del centre de la rotonda, que en cas de pluges torrencials podia desplaçar-se carrer a baix. Com ja va ocórrer en el mes de setembre passat.

En el seu lloc, s’ha lluït part de la rotonda i es procedirà a pintar-la de color verd. La qual cosa donarà un aspecte més net i segur a la zona.

A més, esta setmana el consistori també ha reparat un gran alteró en la calçada del carrer Genaro Palau. Produït per les arrels dels arbres i que suposava un perill per a la circulació de vehicles. S’ha sanejat la zona i reasfaltat per a evitar que este tipus de situacions es repetisquen.

Estes accions són exemples del treball diari que des de l’Ajuntament de Torrent es realitza per a millorar el benestar dels ciutadans i la circulació pels carrers de la ciutat.

El regidor d’urbanisme, José Francisco Gozalvo, ha destacat la importància d’estes intervencions per a la seguretat viària i l’estètica urbana. “Amb estes obres, no sols millorem la seguretat dels vianants i conductors. Sinó que també donem un aspecte més cura als nostres carrers. És una labor diària en la qual els servicis municipals actuen en centenars de punts cada setmana”. Ha assenyalat el regidor.

L’Ajuntament de Torrent continua treballant per a mantindre els carrers de la ciutat en bon estat i oferir als ciutadans un entorn segur i agradable.