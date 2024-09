Torrent acull el VII Simposi Internacional sobre Teledetecció amb més de 200 científics internacionals

L’event aborda temes clau com el canvi climàtic i la gestió de desastres naturals amb l’ús de tecnologies avançades

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha rebut José Antonio Sobrino, President de l’Associació Espanyola de Teledetecció, per a anunciar el VII Simposi Internacional sobre els Avanços Recents en Teledetecció Quantitativa (RAQRS’VII). Aquest congrés, que es realitza del 23 al 27 de setembre en l’Auditori de Torrent amb la col·laboració de l’Ajuntament, reuneix més de 200 científics de prop de 20 països, incloent-hi representants d’agències espacials com la NASA i l’Agència Espacial Europea. L’objectiu és compartir els últims avanços en la matèria i proposar solucions innovadores per a problemes ambientals globals.

El simposi, presidit pel catedràtic torrentí José Antonio Sobrino, aborda una àmplia gamma de temes crítics dins de la teledetecció. Entre aquests, destaca el monitoratge del canvi climàtic, la gestió de desastres naturals, l’ús de la intel·ligència artificial en l’anàlisi de dades satel·litals i les estratègies per a millorar la gestió de recursos naturals com l’aigua i els cultius. També s’analitzen les últimes tecnologies per a avaluar la severitat dels incendis forestals i el seguiment de fenòmens com les onades de calor urbanes, el desgel de glaceres i el nivell del mar.

Amparo Folgado ha destacat la importància d’aquest esdeveniment per a la ciutat de Torrent, ressaltant que és una oportunitat per a l’intercanvi de coneixements i la col·laboració internacional. Per la seua banda, José Antonio Sobrino ha subratllat el paper fonamental de la teledetecció en la lluita contra el canvi climàtic, oferint dades objectives essencials per a la presa de decisions informades i l’elaboració de polítiques efectives que garantisquen un futur sostenible.