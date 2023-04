Torrent acull la 27a Fira-concurs de Modelisme de la AMT

Del 14 al 16 d’abril, el C. c. Les Amèriques tornarà a obrir les seues portes a una de les mostres de maquetes més importants del món. Amb impressionants reproduccions d’avions, vaixells i recreacions històriques

Més de 700 persones ja s’han preinscrit al concurs de modalisme. Amb previsió de superar les 1.200

Un any més, el Centre Comercial Les Amèriques acollirà aquest cap de setmana la Fira de Modalisme impulsada per l’Associació de Modelistes de Torrent (AMT). Cconsolidada com el major referent d’Europa i una de les exposicions més importants del món. Així, en aquesta 27a edició participaran associacions de tota la geografia espanyola i de l’àmbit internacional. Amb associacions provinents de països com Líban, Itàlia, França o Polònia, entre altres. Igualment, es preveu que en l’exposició s’aconseguisca una xifra pròxima als 1.200 concursants del passat any. En vistes que ja s’han preinscrit més de 700 persones.

“Gràcies a la gran faena que realitza la AMT, Torrent s’ha convertit en un referent del maquetisme a nivell internacional, atraient cada any a milers de persones a conéixer la nostra ciutat i a gaudir de tot el que ofereix la Fira, per la qual cosa estem molt agraïts”, destaca l’alcalde Jesús Ros. Per part seua, la regidora de Cultura, Susi Ferrer, posa en valor la gran repercussió de la mostra “per la qual esperem que passen més de 15.000 persones de diferents ciutats del territori nacional i de l’estranger”. Així mateix, el president de la AMT, Gonzalo Pío, ha volgut recordar amb unes emotives paraules que “aquesta edició li la dediquem al nostre company José Luís Muñoz, mort recentment, qui va treballar durant tants anys perquè la fira arribarà on està hui dia. Gràcies, José Luís”.

Així, del 14 al 16 d’abril, els visitants podran gaudir d’una sèrie d’impressionants maquetes d’avions, vaixells i reproduccions històriques, en un esdeveniment que culminarà el diumenge amb l’acte de lliurament de premis. Quant a l’horari, la Fira podrà visitar-se el divendres de 17h a 21h, el dissabte de 9.30 a 21h i el diumenge de 10h a 14h; mentre que la exposic