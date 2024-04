Del 5 al 7 el CC Les Amèriques acull el 28 Concurs Fira de Modelisme

Torrent es prepara per a rebre un dels esdeveniments més destacats del món del modelisme: la 28a edició del Concurs Fira de Modelisme, organitzat com cada any per l’Associació Modelista de Torrent.

Del 5 al 7 d’abril de 2024, el Centre Comercial Les Amèriques serà l’epicentre d’aquesta que promet convertirà a Torrent en la capital europea del modelisme i per on s’espera que passen més de 15.000 visitants durant el cap de setmana.

L’Alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado ha volgut felicitar la AMT per posar a Torrent un any més en el mapa del modelisme en tota Europa i ha afirmat que “vull felicitar a Gonzalo Pío González i a tota la AMT per posar el nom de Torrent en el més alt del modelisme a Europa i com fan des de fa 28 edicions d’aquesta fira concurse”.

El Concurs Fira de Modelisme és un esdeveniment únic que no estableix rivalitats entre els participants. Més aviat, es tracta d’una oportunitat perquè els apassionats del modelisme puguen exhibir les seues obres i compartir el seu amor per aquest art amb altres entusiastes de tota Espanya. Sota l’atenta mirada d’un jurat especialitzat, s’atorgaran medalles d’or, plata, bronze i mencions honorífiques, reconeixent així el talent i la dedicació dels participants. A més, dins de cada categoria, es concedirà el Premi Especial a les obres mereixedores de la medalla d’or.

El Centre Comercial Les Amèriques es transformarà en un fascinant paradís per als aficionats al modelisme, que albergarà una gran varietat d’estands representatius de l’àmbit nacional i internacional. Des de maquetes detallades fins a accessoris especialitzats, els assistents tindran l’oportunitat d’explorar i adquirir una àmplia gamma de productes relacionats amb aquest hobby.

El concurs-exposició de modelisme AMT abasta una diversitat d’obres que inclouen des d’impressionants rèpliques d’avions i vaixells fins a meticuloses recreacions de tancs i altres vehicles històrics. Cada obra exhibida reflectirà el talent i la dedicació dels modelistes participants, així com el seu profund respecte per la història i la precisió en cada detall.

El diumenge 7 d’abril a les 13.00 hores, serà el moment del lliurament de premis en el Centre Comercial Les Amèriques. Serà un moment emotiu en el qual es reconeixerà l’esforç i la creativitat dels participants, consolidant així el Concurs Fira de Modelisme com un referent indiscutible en el món del modelisme a nivell europeu.

La 28a edició del Concurs Fira de Modelisme promet consolidar a Torrent com la capital indiscutible del modelisme a Europa, gràcies al bon fer de l’Associació Modelista de Torrent i que compta amb tot el suport de l’Ajuntament de Torrent.