L’Ajuntament de Torrent considera que el Campus Social és una iniciativa fonamental per a garantir la igualtat d’oportunitats i la inclusió social dels xiquets i xiquetes de la ciutat

Amb l’arribada del mes de juliol, Torrent posa en marxa un any més el seu Campus Social, una iniciativa que enguany ha ampliat el seu nombre de places fins a arribar a les 120

. L’objectiu és oferir a xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social o provinents de famílies vulnerables un complet programa lúdic i educatiu durant els mesos d’estiu. El Campus Social es desenvolupa en les instal·lacions del CEIP Sant Joan Baptista i compta amb un equip de monitors qualificats que s’encarreguen de dinamitzar les diferents activitats.

Este matí, l’Alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i el Regidor de Servicis Socials, Arturo García, han visitat el Campus per a interessar-se per les activitats que desenvolupen els més xicotets i poder parlar amb els monitors sobre el funcionament d’este.

Després de la visita, l’alcaldessa Amparo Folgado ha assenyalat que “gràcies a este programa, els xiquets i xiquetes poden gaudir d’un estiu ple d’activitats que els ajuden a aprendre, divertir-se i relacionar-se amb altres xiquets”. A més, ha subratllat que “el Campus Social és una ferramenta fonamental per a previndre l’exclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats entre els xiquets i xiquetes de Torrent”.

Per part seua, el regidor Arturo García ha destacat que “enguany s’han ampliat el nombre de places fins a arribar a les 120, la qual cosa demostra el nostre compromís amb la inclusió i la igualtat.”

El Campus Social de Torrent es desenvolupa de dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 15.00 hores. A més compta amb Escola Matinera i Vespertina i oferix un ampli ventall d’activitats, com a tallers, jocs, esports, excursions i activitats aquàtiques. A més, el programa inclou un servici de menjador perquè els usuaris puguen gaudir d’un menjar complet i equilibrat.

L’Ajuntament de Torrent considera que el Campus Social és una iniciativa fonamental per a garantir la igualtat d’oportunitats i la inclusió social. Per això, aposta per la continuïtat d’este programa i per la seua ampliació en futures edicions.