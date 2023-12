Torrent amplia els horaris de les biblioteques públiques fins al 2 de febrer per a facilitar l’estudi en període d’exàmens

L’Ajuntament torna a prestar el servici especial nocturn atenent les necessitats dels estudiants i optimitzant els recuirs municipals.

En un esforç per millorar els servicis proporcionats als estudiants durant el període d’exàmens que s’estén des de desembre fins a febrer. Les dues biblioteques públiques de Torrent, la de la Casa de la Cultura i la de l’Edifici Metro, han ampliat significativament els seus horaris d’obertura. Esta mesura, implementada pel Departament de Biblioteques i recolzada per la Delegació d’Arxius i Biblioteques. Cerca brindar un major accés als recursos educatius i facilitar un ambient propici per a l’estudi.

Des de l’11 de desembre fins al 2 de febrer, totes dues biblioteques estaran obertes des de les 9.00 del matí fins a la 1.00 de la matinada. Este canvi en els horaris s’aplicarà també durant alguns caps de setmana. Permetent als estudiants aprofitar al màxim estos recursos essencials durant el període crucial d’exàmens.

El regidor Aitor Sánchez, delegat d’Arxius i Biblioteques, ha explicat que esta decisió es basa en les necessitats i patrons d’ús observats en els últims anys. “L’ampliació d’horaris de les biblioteques s’ha realitzat atenent els usuaris i a la utilització que s’ha realitzat en estos últims anys”, afirma Sánchez.

Durant el període d’exàmens de maig a juliol, l’obertura s’estendrà encara més fins a les 3.00 de la matinada.

A més, ha assenyalat que, durant el període d’exàmens de maig a juliol, l’obertura s’estendrà encara més fins a les 3.00 de la matinada. Per a adaptar-se a la demanda dels estudiants en eixe moment específic de l’any, com és habitual.

Sánchez també ha posat l’accent en la importància d’optimitzar els recursos municipals i ajustar els horaris segons les necessitats reals dels estudiants de Torrent. En este sentit, ha destacat que l’ampliació d’horaris durant l’hivern és fins a la 1.00 de la matinada i no fins a les 3.00 de la matinada. Com en els mesos de maig a juliol. Segons les dades proporcionades pels tècnics municipals, entre la 1:00h i les 3:00h de la matinada no hi ha usuaris en este període d’exàmens. Per la qual cosa la decisió de limitar l’obertura fins a la 1:00h. es basa en l’eficiència i l’optimització de recursos. L’horari especial de maig a juliol sí que serà de 9:00h a 3:00h de la matinada.

Des de l’Ajuntament de Torrent, s’espera que esta iniciativa contribuïsca de manera efectiva a l’èxit acadèmic dels estudiants. A més que demostre el compromís continu de la ciutat amb l’educació i el benestar dels seus estudiants.