L’Ajuntament de Torrent torna a prestar el servici especial nocturn atenent les necessitats dels estudiants i optimitzant els recursos municipals

L’Ajuntament de Torrent, en el seu compromís per fer costat als estudiants durant l’època d’exàmens, ha ampliat l’horari de les dos biblioteques públiques de la ciutat: la Biblioteca de la Casa de la Cultura i la Biblioteca de l’Edifici Metre.

Així doncs, tots dos espais romandran oberts del 2 de maig fins al 5 de juliol amb un horari especial, de 08.00 a 03.00 hores de la matinada. Esta mesura té com a objectiu principal brindar un major accés als recursos educatius i facilitar un ambient propici per a l’estudi als estudiants de Torrent durant el període d’exàmens que s’estén des de maig fins a juliol.

Així mateix, per a garantir la seguretat dels estudiants durant l’horari ampliat, les biblioteques comptaran amb un vigilant que serà present en tot moment.

El regidor d’Arxius i Biblioteques, Aitor Sánchez, ha explicat que esta decisió obeïx a la “necessitat dels estudiants de comptar amb un recurs fonamental per a l’estudi, com són les biblioteques. Volem que tots els estudiants de Torrent puguen accedir a elles amb facilitat, disposant d’un espai i ambient propicis per a preparar els seus exàmens”.

Una mesura que ja es va dur a terme durant els mesos de desembre, gener i febrer reforçant així les èpoques de major càrrega lectiva. L’Ajuntament de Torrent anima a tots els estudiants a aprofitar este servici gratuït i a fer ús de les biblioteques públiques durant el període d’exàmens.