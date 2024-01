En la jornada del dijous es presentarà un vídeo en el pavelló de IFEMA per a donar a conéixer esta joia patrimonial.

Gràcies als fons FEDER, la ciutat ha iniciat la recuperació integral d’esta ruta de 14 quilòmetres.

Torrent ha viatjat este dimecres fins a Madrid per a fer-se un buit en la Fira Internacional de Turisme, FITUR. On presenta la completa aposta turística de la localitat, emmarcada en l’estand de la Comunitat Valenciana. En este sentit, Torrent està liderant un esforç significatiu cap al turisme sostenible. Una clara mostra d’això és la revitalització de la Sendera del Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta.

Un projecte que s’ha dut a terme gràcies al suport financer del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Gràcies a estes ajudes, la ciutat ha iniciat la recuperació integral d’esta ruta de 14 quilòmetres. Que s’ha convertit en una joia natural, atraient a visitants de tota la comarca i els seus voltants.

Des de l’inici del passat estiu, l’Ajuntament ha dirigit labors de desbrossament i neteja per a eliminar fems i espècies invasores que havien afectat este important eix mediambiental. Turístic i paisatgístic de la ciutat. Esta sendera, creat en 2014, s’ha consolidat com un actiu patrimonial inavaluable per als amants del senderisme. Oferint bellesa natural i una connexió única amb la història de l’aigua en la capital de l’Horta Sud.

Projecció d’un vídeo representatiu del que suposa esta sendera i el procés de recuperació d’este

Per a donar a conéixer la importància d’esta ruta, representants de la corporació municipal s’han desplaçat fins al pavelló de IFEMA en FITUR. On projectaran un vídeo representatiu del que suposa esta sendera i el procés de recuperació d’este.

Cal destacar que la inversió del fons FEDER no sols garantix la preservació d’esta joia natural en les millors condicions. Sinó que també reforça el compromís de Torrent amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

A més, en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrada de Torrent 2015-2025 (EDUSI). L’Ajuntament està elaborant una nova guia detallada sobre esta emblemàtica senda. S’espera que esta guia veja la llum en els pròxims mesos, permetent explorar a fons el patrimoni cultural, etnològic i històric d’esta joia natural.

La guia contindrà informació rellevant sobre el traçat de la sendera, la flora local i la història de Torrent. Juntament amb explicacions detallades de cada element patrimonial i consells per a gaudir de l’activitat esportiva.

També s’inclourà un pla del recorregut que travessa el nucli urbà de Torrent, destacant enclavaments naturals d’interés i nuclis com el Mas del Jutge, la Font de la Carrasquera o el Pantà.