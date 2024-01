Torrent aprovarà el seu major pressupost de la història

Torrent baixarà la contribució després de 8 anys sense fer-ho i augmentarà fins més de 7 milions d’euros les inversions a la ciutat durant 2024

L’Ajuntament de Torrent està preparant el major pressupost de la història de la ciutat, que superarà els 73 milions d’euros

L’Ajuntament de Torrent està preparant el major pressupost de la història de la ciutat, que superarà els 73 milions d’euros, la qual cosa seran més de 7,4 milions d’euros respecte al de 2023. Un Pressupost per a l’exercici 2024 que destacarà per la baixada d’impostos com el de l’IBI, que per primera vegada en 8 anys baixa el coeficient com així va aprovar el nou equip de govern, i es reduirà en 260.000 euros els ingressos per la contribució.

A més, el Pressupost que serà aprovat en els pròxims dies per la Junta de Govern Local destacarà pel seu caràcter inversor, ja que iniciarà la posada en marxa les promeses electorals del govern municipal, destinant més de 7 milions d’euros a invertir en la millora de la vida dels ciutadans de Torrent. Així com també assumirà l’increment pel nou contracte de neteja viària.

El Pressupost de 2024 serà el més realista de tots

D’altra banda, l’Ajuntament de Torrent haurà de fer front a desafiaments pel retorn de les regles fiscals, suspeses amb motiu de la pandèmia de coronavirus i posteriorment per l’impacte de la guerra a Ucraïna. Per esta raó, el consistori no podrà fer ús del superàvit de 2023 per a despeses corrents, alguna cosa que sí que podia realitzar l’anterior govern municipal. Per això, el Pressupost de 2024 serà el més realista de tots.

A més, Torrent ha de fer front al nou impost de residus del govern d’Espanya (Llei 7/2022 de 8 d’abril) que assumirà l’Ajuntament del seu pressupost, sense carregar-lo als veïns i que supera els 600.000 euros.

El regidor de l’Àrea de Govern d’Hisenda i Desenvolupament Econòmic, José Maroto ha assenyalat que “Realitzarem una millor gestió dels recursos municipals, per a oferir més i millors servicis, invertir en el que realment interessa als nostres veïns i complint els nostres compromisos, a més de baixar els impostos”.