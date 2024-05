L’esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte 25 de maig, de 9.00 a 14.00 hores en l’Àgora de Parc Central

Aquest dissabte 25 de maig, l’Àgora del Parc Central de Torrent acollirà la II Fira de l’Adopció d’Animals.

Una iniciativa impulsada per l’àrea de Benestar Animal de l’Ajuntament de Torrent, que dirigeix Santiago Calatayud, que tindrà lloc de 9.00 a 14.00 hores.

La Fira té com a objectiu fomentar l’adopció responsable d’animals, oferint a gossos i gats sense llar l’oportunitat de trobar una nova família. En la primera edició, celebrada el mes de desembre, més de 15 animals van trobar una llar, i enguany s’espera superar eixa xifra.

Les famílies interessades a adoptar un nou membre pelut podran explorar diferents opcions de mascotes disponibles per a l’adopció durant l’esdeveniment. A més, els afortunats adoptants rebran un kit de regal especial com a agraïment per obrir els seus cors i llars a aquests animals necessitats.

Com un gest addicional de suport, la fira també oferirà el servei d’implantació gratuïta de xips per a les mascotes adoptades. Aquest servei contribuirà a garantir la seguretat i el benestar de les noves incorporacions a les famílies. Permetent la seua ràpida identificació en cas de pèrdua.

La Fira comptarà amb la col·laboració de diferents entitats. Entre les quals es troben Ribamontes, El meu món. SOS Peludetes, Acció Animalista Torrent, Associació Defensa Animal Torrent, El gosset content. Clínica Veterinària CPG, Clínica Veterinària Roig, El bosc de Jack, Hipermascota, Xicotet Zoo i José Fayos ensinistrador.

A més, com a novetat, en aquesta edició algunes de les entitats col·laboradores finançaran el chipado dels qui estiguen interessats a tramitar una adopció amb ells, perquè el motiu econòmic no interferisca en la decisió.

El regidor de Benestar Animal, Santiago Calatayud, anima a tots els torrentinos i torrentinas a participar en la Fira: “És una oportunitat única per a donar-li una llar a un animal que el necessita i gaudir d’un dia en família en un entorn agradable.”.