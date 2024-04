Les sues restes mortals van ser portades ahir des del panteó de sacerdots del Cementeri Parroquial de Torrent, fins a l’Església de Santa María de Monte Vedat on ja descansen

Torrent ha celebrat este diumenge diferents actes entorn de la figura del sacerdot torrentí Juan Fernández Mora, mort en 2019 als 92 anys d’edat.

Les seues restes mortals van ser portades ahir des del panteó de sacerdots del Cementeri Parroquial de Torrent fins a l’Església de Santa María de Monte Vedat, on ja descansen. Prèviament, es va celebrar una Missa en acció de gràcies pel seu sacerdoci, concelebrada per mitja dotzena de sacerdots.

Després de soterrar al Sr. Juan en l’antiga Ermita, es descobria la placa que des d’ahir porta el nom de Plaça del Rector Juan Fernández Mora. Van descobrir la placa l’Alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado al costat d’una neboda del Sr. Juan i el rector Sr. José Luis Viguer. L’Alcaldessa va voler lloar la figura de l’homenatjat i va contar diverses anècdotes personals, destacant l’amor del Sr. Juan a Torrent, a l’Església i els seus feligresos per als qui mai va deixar de demanar a totes les administracions.

Els actes entorn a la figura de Sr. Juan van estar acompanyats pel repic de campanes que van oferir els Mestres Campaners de València i la Colla de Campaners de la Vall Blanca.

Juan Fernández Mora va nàixer a Torrent el 6 d’abril de 1926, en el si d’una família humil. La seua infància va estar marcada per l’adversitat, la pèrdua del seu germà major en la Guerra Civil espanyola i la detenció de la seua mare per motius religiosos. Va estudiar en el Convent de Monte-Sión i va prendre la comunió en 1933. Va ingressar en el Seminari Menor en 1939 i es va ordenar sacerdot en 1950, en la Real Església d’El Salvador de València.

El seu servici sacerdotal li va portar a Barx, Atzeneta d’Albaida, Ontinyent i finalment a la seua localitat natal, Torrent, sent el primer rector de la Parròquia de Sant Joan Bosco.

En esta parròquia torrentina va destacar per impulsar la construcció del nou temple de l’Església de Santa María de Monte Vedat, que es va inaugurar en 1995, per la compra de terrenys per a poder traslladar la Parròquia de Sant Joan Bosco, dels locals de l’Avinguda al Vedat a la nova ubicació, així com el Campament Arxiprestal de Torrent, a Benagéber.