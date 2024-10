Torrent celebra el Dia de la Policia Nacional en honor als Àngels Custodis

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha assistit a l’acte organitzat pel Dia de la Policia Nacional de Torrent en honor als Àngels Custodis.

S’ha realitzat un emotiu homenatge als policies caiguts en acte de servici amb una ofrena de corona de llorer.

Després de la missa celebrada en la Parròquia de Santa María Del Mont Vedat, la comitiva s’ha desplaçat a la Comissaria de Policia Nacional de Torrent, on ha donat principi l’acte, presidit per el Magistrat Jutge Degà de Torrent, el Comissari de la Policia Nacional de Torrent i la pròpia alcaldessa.

S’ha realitzat un emotiu homenatge als policies caiguts en acte de servici amb una ofrena de corona de llorer. Posteriorment s’ha donat pas a la condecoració de dos agents als quals ha arribat la seua merescuda jubilació, així mateix ha sigut condecorat l’excomissari Principal de la Policia Local de Torrent, Eduardo Martínez.

En el capítol d’intervencions, el Comissari de la Policia Nacional, Felipe Mª LLUCH, ha relatat els servicis i activitat duta a terme durant l’any. Ha tingut una especial menció i ha destacat la col·laboració i avanços en matèria de seguretat que han compartit amb la Policia Local de Torrent, la Guàrdia Civil i Protecció Civil. També ha agraït l’excel·lent relació i col·laboració que està tenint amb l’Ajuntament de Torrent i especialment amb l’alcaldessa, Amparo Folgado.

En finalitzar l’acte, l’alcaldessa amb l’assistència a este acte, ha volgut “Vam estar al gener acompanyant al Cos en la commemoració del seu Bicentenari i hui he assistit per a expressar el meu suport i compromís amb les forces de seguretat, en particular amb el Cos de la Policia Nacional, i amb la seguretat i benestar dels ciutadans. És crucial l’estreta col·laboració que mantenim l’Ajuntament i les forces i cossos de seguretat i vull agrair i destacar la important labor que estan desenrotllant per la protecció i seguretat dels *torrentinos. Vull en nom del govern, manifestar nostra més alta valoració i respecte al treball que desenrotllen i el nostre compromís a continuar treballant i col·laborant junts per la seguretat a la nostra ciutat”.