Torrent celebra el Dilluns Sant tot i la pluja

La Germanor de la “La Santa Cena y Caballeros del Santo Cáliz” va poder traure el seu pas i processionar fins a la Casa Museu de Setmana Santa.

La pluja va deslluir el Dilluns Sant a Torrent amb la suspensió d’alguns dels actes previstos per les germanors de Setmana Santa. El Trasllat processional del pas de “Las Negaciones de Pedro” va haver de ser suspés. Així com alguns viacrucis, uns altres es van realitzar dins del temple.

Qui va desafiar al temps després de tota la jornada plovent va ser la Germandat de “La Santa Cena y Caballeros del Santo Cáliz”. Que a les 22 hores va traure la seua passe al carrer i va realitzar el Trasllat processional des de la Parròquia de San José fins a la Casa Museu de Setmana Santa.

Acompanyats únicament per la Germandat de la Crucifixió del Senyor, el Sant Sopar va comptar amb la Banda de tambors i cornetes de la Coma. Un trasllat processional que com acostuma, va discórrer pels carrers del Poble Nou i en el qual van participar tant l’Alcaldessa, Amparo Folgado. Com a membres de l’equip de govern i de la corporació municipal, així com Reines de la Trobada de diferents anys.