Torrent s’embelleix en el seu Mig Any de Moros i Cristians: Desfilada deslumbrant i emotiu canvi de capitans

El passat dissabte, Torrent es va vestir de festa per commemorar el seu Mig Any de Moros i Cristians

El passat dissabte, Torrent es va vestir de festa per commemorar el seu Mig Any de Moros i Cristians. Una celebració carregada de colorit, tradició i emoció al produir-se també la renovació de càrrecs festius. La Entrada que va congregar residents i visitants. Va destacar pel imponent desfilat de Filaes i Comparses que va recórrer els carrers des de la Parròquia de Monte-Sió fins a la emblemàtica Torre.

La desfilada, que va deslumbrar amb els seus vestits vistosos i la música que omplia l’ambient. Va ser el preludi perfecte per a un dels moments més importants del dia: el relleu de càrrecs festius, organitzat per la Federació de Moros i Cristians.

A migdia, als peus de la Torre, l’emoció era palpable quan el president de la federació, Xavi Santamaría. Va imposar la insignia de caps a Vicente Bacete, de la Comparsa Abassies. Que va ser investit com a capità moro, mentre que Miguel García, de la Filà Conqueridors, va assumir amb orgull el càrrec de capità cristià. La responsabilitat i l’honor també van recaure en Andrés Campos, de la Filà Templaris, qui va rebre la bandera d’alferes cristià, i Esther García, de la Comparsa Califats Sarraïns, la d’alferes mora.

El moment va estar marcat per l’acomiadament emotiu d’aquells que han servit a la festa com a caps i alférez en l’últim període festiu. Carles Sancho i Vicenta Medina, com a caps, així com David Llopis i Gema Puchades, en qualitat d’alférez, van ser acomiadats amb gratitud i reconeixement per part de les seues tropes.

La celebració del Mig Any de Moros i Cristians a Torrent va continuar amb una festa de germanor a l’Àgora de Parc Central, en un ambient festiu.