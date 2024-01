Torrent celebra el tradicional Mercat de Reis

Els dies 4 i 5 de gener, el primer tram de l’Avinguda al Vedat acull el tercer mercat ambulant d’este Nadal.

La ciutat de Torrent se submergix una vegada més en l’esperit festiu en celebrar el tercer mercat ambulant d’este Nadal.

En esta ocasió, els dies 4 i 5 de gener, l’Avinguda al Vedat es vestirà de màgia per a donar lloc al tradicional Mercat de Reis. Que s’estendrà des de la plaça Bisbe Benlloch fins al Betlem monumental situat en la Plaça Corts Valencianes.

Enguany, el Mercat de Reis amplia el nombre de llocs, oferint als visitants una major varietat de productes i regals per a gaudir de les compres d’última hora. L’horari d’obertura també s’adapta a les necessitats dels assistents, començant el dijous 4 de gener a les 16:00h i estenent-se fins a la mitjanit. El divendres 5 de gener, obrirà les seues portes des de les 10:00h fins a la mitjanit i romandrà obert durant la Cavalcada de Reis.

Este Mercat de Reis se suma als exitosos mercats celebrats durant este Nadal a Torrent. A principis de desembre, la Plaça Va unir Musical va acollir un bonic Mercat ambulant Nadalenc. On les activitats i la participació de comerços locals van contribuir a crear un ambient festiu inigualable. Més tard, a mitjan desembre, la part alta de l’Avinguda al Vedat va albergar un altre mercat ambulant medieval i nadalenc, que va atraure a veïns i visitants per igual.

L’Ajuntament de Torrent reitera el seu compromís amb la dinamització del comerç local i la creació d’un ambient nadalenc únic als carrers de la ciutat. L’aposta per la celebració de mercats ambulants no sols fomenta l’activitat econòmica. Sinó que també brinda als ciutadans l’oportunitat de gaudir d’un entorn festiu, generant un impuls positiu per al comerç local.