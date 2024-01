L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb la Societat Valenciana pel Foment de les Races Canines, organitza el I Concurs Nacional Caní Ciutat de Torrent.

L’esdeveniment, que tindrà lloc el 4 de febrer a l’Àgora del Parc Central, busca reconéixer la bellesa i qualitats de les diferents races canines.

Els participants competiran en diferents categories i seran avaluats per jutges nacionals. El certamen inclourà etapes per raça, edat i sexe, amb finals de grup i la destacada fase de Best In Show.

A més, hi haurà un concurs local per a gossos de Torrent, premiant aspectes com la relació amb el propietari i habilitats. La Policia Local oferirà una demostració dels seus agents canins, i s’espera que l’esdeveniment concloga al voltant de les 15.00 hores. Tothom està convidat a gaudir d’aquesta jornada única en honor als nostres fidel amics de quatre potes!