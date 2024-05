Es duran a terme una sèrie d’actes commemoratius durant el mes de novembre per a retre homenatge a totes les persones que han contribuït a la consolidació de la democràcia local.

L’Ajuntament de Torrent es prepara per a celebrar el 45 aniversari de la Constitució dels Ajuntaments Democràtics.

En 2024, es complixen 45 anys des de la celebració de les primeres eleccions democràtiques a Espanya. Un esdeveniment que va marcar un abans i un després en la història del nostre municipi.

Aleshores, Torrent ha experimentat una profunda transformació, basada en els valors de llibertat i progrés. La consolidació de la cultura democràtica, la millora en la prestació dels servicis públics i l’augment de la qualitat de vida dels ciutadans han sigut alguns dels assoliments més destacats d’estes quatre dècades i mitja. Per tot això, s’ha elevat a Junta de Govern Local esta proposta amb l’objectiu d’adoptar un acord per a commemorar esta efemèride.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha volgut posar en valor la importància de la participació ciutadana per al bon funcionament de la democràcia local. “És fonamental que els torrentinos s’impliquen en la vida municipal i expressen les seues opinions i propostes”, ha assenyalat. “Només així podem construir un municipi que responga a les necessitats i demandes de tots”.

Este aniversari no seria possible sense l’esforç i la dedicació de milers de persones. Ciutadans de Torrent, alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors han treballat incansablement durant estos 45 anys per a construir un municipi més participatiu i just.

Per este motiu, l’Ajuntament de Torrent vol rendir un merescut homenatge a totes estes persones que han contribuït a la consolidació de la democràcia local. Per això, es duran a terme una sèrie d’actes commemoratius durant el mes vinent de novembre, amb l’objectiu de reconéixer i agrair la seua labor.

La celebració del 45 aniversari de la Constitució dels Ajuntaments Democràtics és una oportunitat per a recordar d’on venim i cap a on volem anar. El Consistori anima a tota la ciutadania a participar en els actes commemoratius i a seguir compromesos amb la construcció d’un futur millor per a Torrent.