La Societat Valenciana d’Inspecció de Vehicles signa amb l’Ajuntament de Torrent un protocol d’intencions per construir una nova estació d’ITV.

El document estableix que el consistori es compromet a tramitar la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana per posar a disposició de l’empresa pública una parcel·la de terreny en què la SITVAL construirà i posarà en funcionament la nova estació per a la inspecció tècnica de vehicles.

Des de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, han avançat que la nova estació serà una realitat abans que acabe la present legislatura i substituirà l’estació situada a Riba-roja, la tercera en importància a la Comunitat Valenciana amb 100.000 inspeccions anuals.

Montes ha assenyalat a més que la nova estació aspira a acabar amb les llistes d’espera i la falta de cites, per a la qual cosa la Conselleria reforçarà la plantilla de cara als mesos d’estiu, quan es produeixen el 60% de les revisions.

Per la seua banda, l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha avançat que la nova estació serà accessible des de l’AP7 i l’autovia de Torrent i respondrà als problemes de la ciutadania.

Folgado ha agraït la voluntat política del Consell de Carlos Mazón de fer realitat la nova estació per a Torrent, però també per a la comarca i per a tota aquella persona que vulga fer-ne ús.

La parcel·la, de vora 7.000 metres quadrats està situada al carrer Paret Decantada número 13 del Sector 1 Mas del Jutge. Aquest espai està ara qualificat com a zona verda-jardí i, per tant, l’Ajuntament de Torrent haurà de tramitar la modificació que la faça compatible amb el servei públic que pretén prestar SITVAL.