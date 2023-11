Sota aquest títol, la Casa de la Dona ha posat en marxa una campanya d’informació i sensibilització amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

El programa inclou diverses accions per a donar a conèixer els recursos municipals a la disposició de la ciutadania en casos de violència contra les dones

El divendres 24 de novembre tindran lloc els diferents actes institucionals de l’Ajuntament de Torrent i el dissabte 25 se celebrarà una matinal per la igualtat entre la Falla Barri La Cotxera i la Casa de la Dona

La campanya municipal Torrent contra la violència cap a les dones, impulsada amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, segueix el seu curs i continuen succeint-se les diferents accions planificades per Casa de la Dona de cara al pròxim 25 de novembre, data en la qual es commemora aquesta efemèride.

“Amb aquest programa volem sensibilitzar a la ciutadania contra la violència sexual i donar a conèixer els recursos específics de què disposa a casa de la Dona, a més d’oferir informació bàsica sobre els procediments a adoptar en cas de ser coneixedor o víctima d’un cas de violència”, afirma l’alcaldessa Amparo Folgado, subratllant també que “la política de tolerància zero a la violència contra les dones, que abanderem des d’aquest equip de govern, és ferm. I treballarem per a continuar fent passos endavant”.

En aquesta línia, des de la setmana passada la pantalla informativa situada en la façana de l’edifici consistorial llueix el lema d’aquesta campanya, fent el missatge més visible per a la població; mentre que en el dia de hui s’han celebrat diversos tallers en les dependències de Casa del Dona, orientats a que les dones de Torrent continuen formant-se i adquirint habilitats que puguen traslladar a la seua realitat quotidiana, com ara el taller de defensa personal, el de dibuix i el de reforç de l’autoestima.

Així mateix, entre demà i despús-demà es repartirà material gràfic als 158 comerços de la ciutat vinculats a la iniciativa ‘Torrent per l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Espai Adherit’, de manera que els consumidors puguen accedir amb major facilitat a la informació i els recursos que s’ofereixen des de Casa de la Dona per a bregar amb situacions de violència contra les dones. “L’objectiu és ampliar aquesta xarxa amb el pas del temps per a integrar a comerços, associacions i tot tipus d’establiments, donant-li, així, un major abast entre els nostres veïns i veïnes”, explica la regidora de l’àrea de la Dona, Amparo Chust. Aquesta mesura es veurà reforçada per la col·locació, per part de l’alcaldessa Amparo Folgado, de la imatge de la iniciativa ‘Torrent per l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Espai Adherit’ en el propi Ajuntament de Torrent, identificant-lo com un lloc segur i lliure de violència.

En relació als diferents actes institucionals organitzats pel consistori torrentí, el divendres 24 de novembre, a les 12:00h, es realitzarà la lectura del manifest de tolerància zero enfront de la porta de l’ajuntament, que serà acompanyada d’un minut de silenci. Ja a la vesprada, a les 19:00h, els torrentins i torrentines marxaran des de la plaça Bisbe Benlloch fins a la plaça de la Unió Musical per a denunciar la violència estructural i retre homenatge a totes aquelles dones que han sigut víctimes de violència.

Per a l’endemà, 25 de novembre, destaca la matinal per la igualtat i contra la violència que organitza la Falla Barri La Cotxera amb el suport dels tallers de Casa de la Dona, on s’inaugurarà una pintura mural sota el lema Pintem contra la violència, pintem per la igualtat de les dones i s’organitzarà una sessió del joc de taula el ‘Patri hartado’, editat per l’Ajuntament de Torrent.

A partir d’aquesta data, s’oferiran espais varis de reflexió a través de vídeo fòrums, xarrades, tallers i formació professional. El dilluns 27 de novembre, la portaveu de la Fiscalia Provincial de València, Susana Gisbert, presentarà la seua novel·la sobre la violència en parella, Caratrista, a les 18:30h en l’Espai de Lectures Violetes de la biblioteca de l’Edifici Metro.

El dijous 30 de novembre, la Casa de la Dona acollirà el vídeo fòrum Invisibles de la directora espanyola Gracia Querejata, que tractarà sobre el rol de les dones en la societat i la naturalesa de l’amistat. I el divendres 1 de desembre, tindrà lloc la formació Hablemos de ellas, de las invisibles, a càrrec de Marisa Escribá Crespo i dirigida a professionals de l’àmbit social sobre la situació actual de la prostitució, sobre la base de les investigacions realitzades per a la Universitat de València per encàrrec de la Conselleria de Justícia i a la disposició del Fòrum Abolicionista.

Punts violeta



D’altra banda, s’habilitaran 2 punts violeta que romandran fixos en el Centre d’Informació Juvenil (CIJ Torrent) i Casa de la Dona. Aquests punts oferiran material divulgatiu per a sensibilitzar contra la violència sexual i exposar protocols d’actuació per a aquesta mena de situacions, seguint amb la línia de treball desenvolupada per la regidoria de la Dona.

Col·laboració amb els centres educatius



Una altra de les iniciatives que s’han posat en marxa enguany embolica als centres educatius de la ciutat, que faran arribar imatges dels treballs que està realitzant l’alumnat pel 25-N, i a les dones que participen en els tallers de Casa de la Dona, que també faran el propi. “Aquestes imatges seran difoses en les nostres xarxes socials perquè els torrentins i torrentines coneguen més sobre el treball que realitzen. A més, també adquirirem noves lectures per a completar l’Espai de Lectures Violetes de la Biblioteca Metro”, comenta Chust.