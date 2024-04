Els efectius del Consorci efectuaran diverses simulacions en les quals la missió principal és el rescat de persones atrapades en vehicles

La trobada, que tindrà lloc els dies 17 i 18 d’abril, servirà a més per a classificar-se al campionat d’Espanya d’excarceració de La Corunya.

Torrent es prepara per a acollir la XV Trobada Intern de Rescat en Accidents de trànsit. Que tindrà lloc dimecres que ve 17 i dijous 18 d’abril en l’Àgora de Parc Central. Dos dies en què Torrent es convertirà en l’epicentre de la preparació en rescats de trànsit. Una experiència única en la qual es podrà presenciar el treball dels bombers en ple carrer.

Per això, des de l’Ajuntament de Torrent es convida a tota la ciutadania a acudir eixos dies a l’Àgora de Parc Central. A presenciar esta trobada classificatòria de rescat. Per a això s’habilitarà una graderia per al públic i també, s’està convidant als Col·legis i Instituts. Concretament als alumnes de 5é i 6é de Primària i 1r i 2n de l’ESO. Els col·legis que desitgen assistir a presenciar un dels rescats, poden inscriure’s en acapaccioni@bombersdv.es. El públic en general pot assistir sense inscripció, ja que l’entrada és lliure.

Dels 33 equips d’excarceració de què disposa el Consorci Provincial de Bombers, un total de 14 competiran a Torrent per ser el millor de la trobada i aconseguir la seua plaça per al nacional. Cal recordar que el Consorci de Bombers de València és especialista en esta matèria. Ja que en 2022 els seus equips es van alçar amb els títols de campions d’Espanya i del món, un assoliment únic en un mateix any. L’equip que aconseguisca la màxima puntuació obtindrà la passada per a participar en el campionat nacional de 2024, previst per al mes de maig a La Corunya, i avantsala del mundial que tindrà lloc este mateix any a les Açores (Portugal).

El COMENEX, Comité de Trobades d’Excarceració del Consorci de Bombers de València, ha donat a conéixer els horaris de la trobada de Torrent.

FASE PRÈVIA. Dimecres 17 d’abril. Àgora de Parc Central (Torrent)

Equip Inici Fi Alzira 09:00h 09:30h Cullera 09:30h 10:00h Consorcio Castellón 10:00h 10:30h AlzirE 10:30h 11:00h Zona IV Gandia 11:00h 11:30h The B Torn Z-1 11:30h 12:00h Torrent 12:00h 12:30h Paterna Turno C 12:30h 13:00h Sagunto 1 15:30h 16:00h Paterna 16:00h 16:30h Sagunto 2 16:30h 17:00h Turno B Z1 17:00h 17:30h Sinarcas 17:30h 18:00h Chivas 18:00h 18:30h Paterna Turno E 18:30h 19:00h Ayto. Alicante 19:00h 19:30h

FASE FINAL. Dijous 18 d’abril. Àgora de Parc Central (Torrent)