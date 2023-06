Si Torrent d’Art ja ens va deixar bocabadats, Torrent de Paraules no es queda arrere. L’associació torrentina ha organitzat durant la setmana el primer Festival Internacional de Tango, el qual consta d’una àmplia varietat d’activitats.

D’una banda tenim una exposició de pintures d’aquesta temàtica, la qual estarà fins el 30 de juny a la primera planta de la casa de la dona de Torrent. El dimarts fórem testics d’un recorregut per la historia del tango de la mà de la cantant argentina Graciela di Palma, acompanyada per el valencià Miguel García.

D’altra banda, com a celebració del 12é aniversari de l’associació, el dimecres s’ha organitzat un recital de poemes, en concret 12. I, com a cloenda, el dijous es farà un concert, acompanyat de ball amb artistes internacionals convidat