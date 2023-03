Torrent dona a conéixer els detalls del projecte de renovació de carrers

L’Ajuntament de Torrent dona a conéixer els detalls del projecte de renovació dels carrers Sant Miquel, Alcàsser i Sant Joaquim als seus veïns i veïnes

Dins del Pla FICUS, el consistori torrentino ultima els preparatius per a posar en marxa la reurbanització integral dels barris i places de la ciutat. On s’abordarà la millora dels serveis i les infraestructures

El projecte de rehabilitació dels barris i places de la ciutat de Torrent continua prenent forma de la mà del Pla FICUS. Després de diverses setmanes en les quals l’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer tots els detalls de la intervenció als residents de les zones afectades. Les reunions informatives van prosseguir en la vesprada d’ahir. Amb la trobada entre els representants del consistori i els veïns i veïnes dels carrers Sant Joaquim, Sant Miquel i Alcàsser.

Una vegada més, el lloc triat per a celebrar la reunió va ser el saló del Consell Agrari. On l’alcalde Jesús Ros i la regidora d’Urbanisme, Inma Amat. Van informar els i les assistents sobre les actuacions que els equips de treball del consistori escometran pròximament.

La reurbanització integral dels barris i places de Torrent

“La reurbanització integral dels barris i places de Torrent és una de les màximes prioritats del nostre Equip de Govern. A causa de l’impacte positiu que aquesta intervenció tindrà en la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Que és el motiu pel qual continuem treballant dia a dia”, comenta l’alcalde Jesús Ros.

Aquesta intervenció, que compta amb el cofinançament al 50% dels Fons d’Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), pot dividir-se en dues línies diferents.

Carrers Alcàsser i Sant Joaquim

En primer lloc, les actuacions relatives als carrers Alcàsser i Sant Joaquim, on es contempla l’execució de les següents obres. La millora de l’accessibilitat amb una nova secció com a “plataforma única” amb itinerari per als vianants i per al trànsit rodat al mateix nivell. La repavimentació amb llambordes prefabricades de formigó per a la recollida d’aigües. La renovació de la xarxa de sanejament i pluvials, així com la de proveïment d’aigua potable. La prolongació i connexió de baixants exteriors amb la xarxa de pluvials; i la col·locació de cinc escocells quadrats i xarxa de reg per degoteig.



Per part seua, al carrer Sant Miquel també es durà a terme la millora de l’accessibilitat amb una nova secció com a “plataforma única”. Així com la repavimentació amb llambordes prefabricades de formigó i la renovació de les xarxes de sanejament i d’aigua potable. No obstant això, a diferència de l’apartat anterior, en aquesta zona també es procedirà a la col·locació d’embornals i a la renovació i realització de les escomeses domiciliàries.



Pàrquing de Sant Nicolau

En aquesta mateixa àrea d’actuació, el consistori ultima els preparatius del nou pàrquing públic gratuït del carrer Sant Nicolau. Dins del Pla d’Espais Urbans d’Estacionament, amb el qual l’Ajuntament de Torrent generarà fins a 350 noves places d’aparcament entre els pàrquings de Sant Justo, Sant Lluís Bertrán, Santa Teresita i Xocolaters. Amb aquest últim encara per finalitzar.