La festa continua hui amb la candelaria, la inauguració de la Fira del Xocolate i demà dissabte, amb la gran festa i fira dedicada a Sant Blai. Ahir dijous, Torrent va donar inici a un cap de setmana festiu i multitudinari amb la celebració de la festivitat de l’Entrà de la Flor

Ahir dijous, Torrent va donar inici a un cap de setmana festiu i multitudinari amb la celebració de la festivitat de l’Entrà de la Flor. Aquesta ancestral festivitat, amb més de 400 anys d’història. Una festa tradicional de la ciutat en la qual els clavaris de la Verge del Rosari ofereixen a la Verge la primera flor de l’ametler de la temporada.

Els actes centrals van començar a la nit amb una breu oració en la Parròquia de Sant Luís Beltrán. On els participants es van congregar per a iniciar la passejà amb la branca d’ametler en flor. Tot el recorregut va ser il·luminat pels coets agafats amb pinces que els clavaris i els amics de la festa van anar disparant. Acompanyats per la banda de música.

Posteriorment, en la Parròquia de l’Asunción de Ntra. Sra., els assistents van ser rebuts pel rector Sr. Jesús Corbí. Qui va beneir la branca d’ametler i la va oferir a la Verge del Rosari. En un gest carregat de devoció per part dels clavaris i de tota la ciutat.

Per a finalitzar la jornada festiva es va dur a terme la Cordà en la gàbia instal·lada al carrer Ramón i Rajal. On els torrentinos van gaudir d’aquest espectacle pirotècnic que marca el tancament de la l’Entrà de la Flor. Deixant així inaugurat un cap de setmana festiu ple de tradició i fervor religiós a Torrent, que continua hui amb la festa de la Candelaria, la inauguració de la Fira del Xocolate i demà dissabte, amb la gran festa i fira dedicada a Sant Blai.