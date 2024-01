Torrent elabora els “santblaiets” per al 3 de febrer

Després de la celebració de la Passejà del Guió este passat diumenge, la ciutat de Torrent continua immersa en els preparatius per a la festivitat de Sant Blai. Que tindrà lloc dissabte que ve 3 de febrer.

Hui, les dones del barri s’han unit una vegada més per a col·laborar en l’elaboració dels típics dolços coneguts com “santblaiets” en un forn del barri.

Estos dolços, la recepta dels quals es guarda gelosament com un tresor local. Són elaborats amb la participació del veïnatge en un forn situat en l’Ermita. La jornada ha sigut frenètica des de primerenques hores del matí. Amb una activitat constant en la qual totes les voluntàries tenen la seua tasca assignada. Des de pastar la massa fins a donar forma als “santblaiets”. Passant pel marcat amb el segell característic amb la imatge del sant i el posterior empaquetat una vegada que aconseguixen la temperatura adequada, tot això amb l’ajuda dels forners.

Un any més, l’alcaldessa de la localitat, Amparo Folgado, ha volgut col·laborar en l’elaboració d’estos dolços al costat de les dones del barri. L’objectiu és posar en valor el treball que any rere any realitzen amb l’arribada d’esta festa per a mantindre viva la tradició. Tal com ha assenyalat Folgado, ‘’és admirable la labor que realitzen cada any estes dones quan s’acosta Sant Blai. Un treball que duen a terme amb molta il·lusió i entusiasme’’.

Els ”santblaiets” beneïts, juntament amb l’oli beneït en xicotets botecitos, que es van empaquetar la setmana passada i els tradicionals “gaiatos de Sant Blai”. Estaran disponibles per a la venda el dissabte 3 de febrer en la caseta situada a la porta de la Parròquia de Sant Luís Bertrán. Esta activitat representa no sols una tradició molt arrelada a la ciutat, sinó també un símbol de tota l’ostentació gastronòmica que embolica la festa de Sant Blai a Torrent. Que, malgrat no ser el patró actual de la ciutat, és un dels més volguts per la població torrentina.