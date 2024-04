Torrent es bolca una vegada més en la lluita contra el càncer

L’acapte anual que organitza la Junta Local de l’Associació Contra el Càncer de Torrent ha recaptat 11.162,00 €

Els dies 19 i 20 d’abril va tindre lloc esta campanya d’acapte, encapçalada per Junta Local de l’Associació Contra el Càncer de Torrent

Els dies 19 i 20 d’abril va tindre lloc esta campanya d’acapte, encapçalada per Junta Local de l’Associació Contra el Càncer de Torrent, que va comptar amb la participació de l’Ajuntament de Torrent, les Falleres Majors i les seues Corts d’Honor, Junta Local Fallera, Falles locals, Federació de Moros i Cristians, Associacions Culturals i Socials de Torrent, així com amb la Reina de la Trobada i la Musa de la Música.

Amb l’objectiu de lluitar contra esta malaltia, durant tot el matí, la ciutat es va omplir de puestecitos, amb més de 40 taules distribuïdes pels diferents punts associats. D’esta manera, es va poder fer arribar esta campanya fins a tots els barris de la capital de l’Horta Sud.

Sobre aquest tema, la presidenta de la Junta Local de la ACC Torrent, Amparo Almerich, ha volgut destacar ‘’un any més el compromís dels torrentinos i torrentinas amb esta causa, així com el suport constant de les entitats locals a les iniciatives benèfiques que impulsem des de l’associació’’. Així mateix ha volgut ‘’agrair la participació i el suport rebut per part de les associacions culturals i socials de la localitat, que han tornat a demostrar que Torrent és una ciutat solidària’’.