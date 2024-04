L’I Showroom Faller obri les seues portes a Torrent del 12 al 14 d’abril a la Sala Cívica de l’Antic Mercat

Durant tres dies, el públic assistent podrà gaudir d’importants descomptes en les últimes col·leccions, assistir a col·loquis o participar en workshops sobre indumentària

El Gremi Artesà de Sastres i Modistes de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb l’Ajuntament de Torrent i la Diputació de València. Presenta l’I Showroom Faller. Un esdeveniment que tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 d’abril a la Sala Cívica del Antic Mercat de Torrent. Al carrer Cervantes, 1, just a l’estació de metro Torrent.

La inauguració està prevista per al divendres 12 d’abril a les 18.00 hores. Amb la presència de les Falleres Majors de Torrent, María Peris i Vega Román. Acompanyades per les seues Corts d’Honor i l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado.

L’I Showroom Faller pretén ser un referent per als amants de la indumentària tradicional valenciana. Que, durant tres dies, podran gaudir d’importants descomptes en les últimes col·leccions de les principals firmes del sector. Així mateix, en este esdeveniment es donaran a conéixer les principals novetats per a 2025 quant a vestits, teles, complements i adreços.

Empreses agremiadas que han confirmat la seua participació

Entre les empreses agremiadas que han confirmat la seua participació es troben: Trajes regionales Amparo Gálvez. Blusones Cocoliso, Empar del Remeim Andrea Indumentaria. L’Ú i Dos Indumentària Valenciana, El Vestidor Faller, Artesanía Fidela, Alan Indumentaria. Carlos Salvador Indumentaria, Arturo Torremocha, Indumentaristes La Claum. Nicolina Mercería Técnica, Marian Roba Valenciana i Festa, 25 Alfileres Alta Costura, El Tabalet y A l’Antiga entre otras.

Estes empreses, moltes d’elles locals i altres pertanyents al Gremi, són referents en el sector de la indumentària valenciana. Oferiran al públic assistent una àmplia selecció de vestits, teles, complements i adreços de la més alta qualitat.

A més de la zona comercial, s’oferirà un complet programa de conferències i col·loquis on participaran destacats professionals del sector. Entre ells, es troben indumentaritas, dissenyadors, historiadors i experts en teles i teixits. Estes xarrades abordaran diferents temes d’interés relacionats amb la indumentària valenciana. Com l’evolució del vestit regional, la importància de l’artesania o les claus per a triar un bon adreç.

També s’oferiran workshops sobre l’ús de la indumentària valenciana. Donant a conéixer com posar correctament una mantilla, com col·locar un mocador de faller, una manteleta o un adreç, entre altres qüestions.

Així doncs, la ciutat de Torrent, bressol de grans indumentaristes i amb una forta tradició fallera. Es convertix en l’enclavament perfecte per a acollir este esdeveniment que reunirà centenars de persones durant el segon cap de setmana d’abril.