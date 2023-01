Torrent es prepara celebrar el dia de Sant Blai: una festa de la cultura, la tradició i la gastronomia de la ciutat

La I Fira del Xocolate de Torrent serà la gran novetat d’enguany, oferint al públic una selecció dels millors productes de les cases xocolateres de la ciutat

També serà present el Rossejat, amb fins a 95 cassoles perquè la ciutadania puga degustar una ració del plat més típic de Torrent

Durant la jornada el públic també podrà conéixer els secrets que guarda la icònica Torre de Torrent. Així com visitar la Reial Senyera de la ciutat en la segona planta de l’Ajuntament

El dia de Sant Blai

Amb l’arribada del mes de febrer, la ciutat de Torrent es prepara per a celebrar una de les dates més significatives i arrelades del seu calendari festiu. El dia de Sant Blai. Com cada any, milers de torrentinos i torrentinas i visitants de tota la comarca es reuniran divendres que ve 3 de febrer al Carrer Ramón y Cajal. Per a viure aquesta festa de la cultura, la tradició i la gastronomia de la ciutat, en la qual no faltaran el tradicional Rossejat. El famós xocolate de Torrent i una infinitat de casetes amb tota mena de productes, com gaiatos, santblaiets o el típic porrat, al costat de llocs d’artesania i atraccions per a tots els públics.

I Fira del Xocolate de Torrent

“La gran novetat d’enguany serà la I Fira del Xocolate de Torrent. On els i les visitants podran trobar una selecció dels millors productes de les cases xocolateres del municipi, tan característics d’aquesta data tan especial. D’aquesta manera, potenciem un dels nostres recursos gastronòmics més destacats i donem un impuls al sector xocolater. Que tan rellevant és per a la nostra ciutat”, explica la regidora de Cultura, Susi Ferrer. La regidora també comenta que “com no podia ser d’una altra manera, el Rossejat de Torrent serà present en Sant Blai. Amb fins a 95 cassoles perquè aquelles persones ho desitgen puguen degustar una ració d’aquest deliciós plat”.

Així mateix, cal destacar que també es posarà a la disposició de la ciutadania un lloc amb tota la informació sobre els recursos turístics que ofereix Torrent. Amb l’objectiu de promocionar el patrimoni de la capital de L’Horta Sud. Igualment, durant la jornada el públic podrà conéixer els secrets que guarda la Torre de Torrent. En horari d’11 a 14h i de 17 a 20h. Així com visitar la Reial Senyera de la ciutat en la segona planta de l’edifici consistorial.