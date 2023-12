Les campanades infantils obriran la jornada del 31 de desembre. Amb nombroses activitats per a tota la família, a partir de les 11h en la plaça de la Unió Musical

A mitjanit es donarà la benvinguda a l’Any Nou amb les tradicionals campanades per als veïns de Torrent. Que se celebraran a la porta de la parròquia de l’Asunción

La ciutat de Torrent es prepara per a acomiadar el 2023 amb una jornada molt especial. En la qual tindran protagonisme tant els més xicotets com els majors. “No hi ha millor manera de donar la benvinguda a l’Any Nou que amb els nostres veïns i veïnes. Amb qui estem desitjant viure aquest moment tan màgic i il·lusionant”, afirma l’alcaldessa Amparo Folgado. Per la seua part , la delegada de Festes, María Fernández, incideix en la importància que les famílies tinguen el seu propi espai en una data tan assenyalada. “Esperem que els xiquets gaudisquen, riguen i ballen durant tot el matí en companyia dels seus pares. Fent-los partícips d’un dia tan arrelat en la nostra tradició com és el 31 de desembre”.

Així, com ja és costum, les campanades infantils obriran la jornada. Amb una gran festa en la plaça de la Unió Musical, que donarà inici a partir de les 11h. Unes hores més tard, a mitjanit, es celebraran les tradicionals campanades. Amb els veïns de Torrent que, com a gran novetat, es traslladaran a la porta de la parròquia de l’Asunción i, a continuació, els festejos de Cap d’any donaran principi en la carpa de la plaça Major de la mà de la Federació de Moros i Cristians.