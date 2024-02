Este dissabte la ciutat de Torrent dona el tret d’eixida a les Falles 2024 amb la tradicional Crida.

Un acte en què les Falleres Majors, María Peris i Vega Román. Donaran la benvinguda a les festes als peus de la Torre i davant l’atenta mirada de més de 5.000 fallers i falleres.

Un esdeveniment que podrà seguir-se en streaming a través de les plataformes digitals i en TDT, per a comptar el minut a minut de tot el que succeïsca i que arribe a totes les llars de la Província de València.

L’acte donarà principi a les 20 hores en la plaça Major, no obstant això, no serà la primera celebració del dia entorn de les falles. Ja que a les 8 del matí tindrà lloc la macrodespertà. Fallers i falleres de la ciutat faran tremolar Torrent amb fins a 130 kg de pólvora al llarg d’un recorregut que anirà des de la plaça Bisbe Benlloch fins a la plaça de la Unió Musical. Posteriorment i com a marca la tradició, tindrà lloc una xocolatà.

El moment més esperat del dia serà quan les màximes representants de la festa pronuncien el seu discurs, convidant a fallers i visitants de tots els voltants a participar de la festa. Que pretén convertir-se en un referent a la Comarca de l’Horta Sud. Previ a això i per a amenitzar l’espera, tindrà lloc, entre altres sorpreses, un espectacle d’al voltant de 7 minuts en representació del color, la música i la pólvora com a senyals d’identitat de la festa.

Consistirà en un videomapping de gran format projectat a la torre i on l’eix principal serà la fusta. Posant en valor l’artesania dels artistes fallers i la figura del granerer. A final del mateix es descobrirà el cartell de falles, obra de l’artista xativí Daniel Sanz. Que ja va ser pesentado en l’Espai Metropolità d’Art de Torrent (EMAT) al costat de tot el cartell pirotècnic previst per a les falles 2024.

A més, cal destacar que enguany, el lema del Granerer, ASSOT, FESTA, pretén transmetre la més pura essència de la festa a Torrent. Un document faller de gran tradició que es presentava divendres passat i que d’alguna forma es farà present este dissabte. Tampoc podrà falta la pólvora, com a colofó final, de la mà de pirotécnia Peñarroja.