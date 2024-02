La ciutat de Torrent es prepara per a acollir la tradicional benedicció d’animals de Sant Antoni Abad que se celebrarà aquest diumenge 11 de febrer

Un matí festiu molt esperada pels festers i pels propietaris de moltes mascotes.

L’agenda del dia començarà a les 9.55 hores amb un tradicional esmorzar a base d’embotit que es durà a terme en l’Avinguda Pare Prudencio. A les 11.00 hores, donarà inici la divertida benedicció d’animals a la porta de la Parròquia de Mont-Sión. On no faltaran gossos, gats, hámsters, canaris, periquitos, conills, tortugues, cavalls i fins i tot algunes aus rapaces. Que rebran l’aigua beneïda al costat dels seus propietaris, així com una bosseta amb una garrofa, un pa i una estampa de Sant Antoni.

Posteriorment, la festa es traslladarà fins al carrer Pare Méndez, on es desenvoluparà la desfilada de carros i genets. Un espectacle que any rere any atrau a nombrosos veïns i veïnes. El recorregut, partint des de Mont-Sión. Recorrerà els carrers Calvari i Sant Pere Alcántara fins a arribar a Pare Méndez, on se situa la tribuna per a gaudir de la desfilada.

Amb la benedicció d’animals, els festers de Sant Antoni Abad culminaran les festivitats en honor al sant que es van iniciar a mitjan gener amb la missa i la tradicional foguera al carrer Pare Méndez. Els festers compten amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Torrent, que fomenta i recolza aquestes expressions culturals, festives i religioses que formen part de les tradicions de la ciutat.