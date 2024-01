Torrent es prepara per a la celebració de Sant Blai

Esta vesprada en la Parròquia de Sant Luís Bertrán, ja estan preparant l’oli que es beneirà el dia de Sant Blai

L’Ajuntament i la Confraria de Sant Blai treballen perquè tot estiga a punt per a les celebracions en honor al sant este 2024

La Confraria de Sant Blai de Torrent al costat de l’Ajuntament de la ciutat es troben immersos en els preparatius per a la celebració de la festivitat de Sant Blai, una festa profundament arrelada en el cor del barri de l’Ermita de Torrent.

La tradició i la devoció s’entrellacen per a donar lloc a una sèrie d’activitats que reuniran la ciutat entorn d’esta celebració tan especial i plena de costums gastronòmiques genuïnament torrentines com l’elaboració del Rossejat torrentí, el “Gaiato de Sant Blai” o els “Santblaiets”, a més de la Fira que congrega a milers i milers de veïns i turistes de tota la comarca.

Des de la Confraria i al costat de les dones del barri, han començat els treballs de preparació dels potets d’oli que seran beneïts i oferits des de la caseta situada a la porta de la Parròquia de Sant Luís Bertrán, el pròxim 3 de febrer, per a curar el mal de gola, com mana la tradició. Enguany, a més, compten amb l’ajuda de la Fundació Espurna.

L’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado, com cada any les ha visitades i ha col·laborat amb elles a emplenar els pots d’oli que serà beneït.

La setmana vinent, l’atenció se centrarà en l’elaboració dels tradicionals “Santblaiets”, xicotets dolços que formen part essencial de la celebració i la recepta secreta de la qual es desconeix. Tot el barri col·laborarà en la seua elaboració en el que es convertix en un matí festiu i en el qual les dones de l’Ermita s’afanyen per preparar-los en un forn del barri.

Un dels dies previs a la festa de Sant Blai el diumenge 28 de gener a les 12:15h. en la Parròquia de Sant Luís Bertrán, on els xicotets clavaris i clavariesses rebran la benedicció i se’ls imposaran les medalles, per part del rector. Tot seguit, es durà a terme la tradicional “Passejà del guió”, recorrent els carrers habituals mentre es recita el vers característic que ressalta la importància de la devoció a Sant Blai.

L’Ajuntament de Torrent també es troba immers en la preparació de la fira i porrat al carrer Ramón y Cajal i adjacents. Així com de totes les activitats que s’anunciaran pròximament i que estendran al llarg de tot el cap de setmana de Sant Blai

Torrent es prepara així per a viure amb entusiasme i devoció els dies dedicats a Sant Blai, en una celebració que no sols honra al sant, sinó que unix a la ciutat de Torrent entorn a tradicions gastronòmiques i culturals que són pròpies de la capital de l’Horta Sud.

Programa d’Actes de la Confraria de Sant Blai

Diumenge, 28 de gener de 2024.

12:15h. Els clavaris i clavariesses rebran en la Parròquia de Sant Luís Bertrán la benedicció i se’ls imposarà les medalles.

A continuació, tindrà lloc la “Passejà del Guió” pels carrers habituals i es recitarà el vers.

Divendres, 2 de febrer de 2024.

Al migdia, volteig de campanes anunciant la festa.

A les 17:30h. Trasllat dels clavaris i clavariesses des de la C/ Sant Pere Alcántara, 63 acompanyats per tabal i dolçaina per a realitzar l’Ofrena a Sant Blas. A més, es beneiran les candeles.

Dissabte, 3 de febrer de 2024.

Durant tot el matí, benedicció de gaiatos i pans en la Parròquia de Sant Luís Bertrán.

11:30h. Trasllat dels clavaris i clavariesses des de la Pl. de l’Església fins a la Parròquia de Sant Luís Bertrán per a la celebració de la Missa Major.

17:30h. Des de la Parròquia de San José, els clavaris i clavariesses es dirigiran a l’Ermita per a participar en la Processó de Sant Blai.

Diumenge, 11 de febrer de 2024.

11:30h. Els clavaris desfilaran des de la Parròquia de Sant Luís Bertrán fins a la Residència de Majors Santa Elena per a realitzar l’Operació Quilo.