Torrent es prepara per a la celebració del Corpus Christi

La ciutat de Torrent es vist de gala per a celebrar un dels seus esdeveniments més arrelats i simbòlics: les festes del Corpus Christi.

La Obrería i els clavaris de 2024, sota el lideratge del clavari major Carles Luján Ros. Han preparat un complet programa d’actes perquè tots els torrentinos, torrentinas i visitants gaudisquen d’aquesta festivitat tan especial.

La processó del diumenge, sens dubte, és l’acte central de la celebració, on els torrentinos i visitants s’uneixen per a honrar al Santíssim Sagrament en un recorregut ple de color, música i simbolisme.

Els personatges històrics que desfilen en la processó són un element essencial del Corpus Christi a Torrent. Nanos, gegants i capgrossos, la Moma, la mangrana, els arquets, els cavallets, la degolla, els betes i els pastorets omplin els carrers d’alegria i transporten als assistents a través del temps, recordant-los la rica història i cultura de la ciutat.

Des de fa molts anys, és el Grup de Ball l’Ú i Dues del Llar Antonià qui juga un paper fonamental en la preservació d’aquestes tradicions. Gràcies al seu esforç i dedicació, aquests emblemàtics personatges cobren vida any.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha animat a tota la població a participar en les festes del Corpus Christi, destacant la seua importància com a part del patrimoni cultural i religiós de la ciutat.

“Us anime a tots al fet que isqueu al carrer, gaudiu de les activitats programades i visqueu amb intensitat aquesta festivitat tan especial. Que el Corpus Christi siga una ocasió per a celebrar la nostra fe, la nostra cultura i la nostra identitat com a ciutat de Torrent”, ha assenyalat Folgado.

La Obrería i els clavaris de 2024 fan una especial crida a tots els xiquets que enguany han pres la Primera Comunió perquè participen en les festes del Corpus Christi.

Un any més, l’Ajuntament de Torrent torna a col·laborar amb el tapís que elabora amb manyaga un reconegut florista de la ciutat enfront de la Casa de la Cultura. Aquesta iniciativa reflecteix el compromís del consistori amb la conservació de les tradicions locals i el suport a les festes del Corpus Christi.

La processó del Corpus Christi a Torrent és molt més que un simple acte religiós. És un espectacle cultural on tradició, història, fe i devoció s’uneixen per a crear una experiència única i inoblidable. És una oportunitat per a admirar la bellesa dels vestits i les carrosses, gaudir de les danses i la música, i reflexionar sobre el profund significat religiós de la festivitat.

La Obrería i els clavaris de 2024 conviden a tota la població a participar en les festes del Corpus Christi i ser partícips d’una tradició arrelada en la història i el cor de Torrent. Un esdeveniment que promet unir a la comunitat en un ambient festiu i ple de fervor religiós.

Programa d’actes:

· Dimecres 29 de maig:

o 19.30 hores: Eucaristia i acte d’imposició de les medalles en els Clavaris, seguit del Trisagio cantat.

· Dijous 30 de maig:

o 19.30 hores: Eucaristia i Trisagio cantat.

· Divendres 31 de maig:

o 19.30 hores: Eucaristia i Trisagio cantat.

· Dissabte 1 de juny:

o Al migdia: Repic i volteig general de campanes anunciant la festa.

o 22.00 hores: Concert del Corpus a càrrec de la Banda de la Va unir Musical de Torrent en la Plaça de l’Església.

· Diumenge 2 de juny, Festivitat del Corpus Christi:

o Al matí: Volteig general de campanes.

o 12.00 hores: Eucaristia solemne amb l’assistència dels Clavaris, junta de la Obrería, Autoritats i fidels en general. L’homilia estarà a càrrec del Reverend Sr. Jesus Corbi i Vidagañ, Rector de l’Asunción de La nostra Senyora i Vicari Episcopal.

o 18.50 hores: En carros tradicionalment engalanats, es procedirà al enramà de la murta.

o 19.00 hores: Interpretació de les danses pel Grup de Ball l’Ú i Dues de Torrent de la Llar Antoniana. Desfilada dels populars personatges del Corpus: nanos, gegants i cabuts, la Moma, la mangrana, arquets, cavallers, la degolla, els betes i pastorets. Abans de la Solemne Processó del Santíssim, en els salons parroquials es procedirà al repartiment de veles als assistents.

o 19.30 hores: Solemne Processó del Santíssim per l’itinerari de costum, presidida pels sacerdots de l’Arxiprestat de la Mare de Déu del Pòpul, Clavaris, junta de la Obrería i Autoritats. Tancarà la Banda de la Va unir Musical de Torrent. En finalitzar la processó i dins del temple, Solemne benedicció i reserva del Santíssim Sagrament. Tant en l’eixida com en l’entrada es dispararan les corresponents Salves d’Honor. En finalitzar la processó es dispararà un castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia Germans Caballer.

· Dilluns 3 de juny:

o 19.30 hores: Eucaristia pels confrares difunts en la parròquia de l’Asunción de La nostra Senyora.