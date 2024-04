Torrent es prepara per a la XVIII Mitja Marató

La carrera tindrà lloc el diumenge 26 de maig i eixirà des de Parc Central

El pròxim 26 de maig els torrentinos i torrentinas tenen una cita amb l’esport amb la celebració de la XVIII Mitja Marató de Torrent. Una carrera popular de 21.097,5 metres que recorrerà els carrers de la ciutat. La prova, organitzada per la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, tindrà principi i final en la Ciutat de l’Esport del Parc Central.

Les inscripcions per a la Mitja Marató de Torrent ja estan obertes. Pots apuntar-te a través de la web de Cronorunner (https://www.cronorunner.com/) fins al dimarts 21 de maig de 2024 a les 23.59 hores. Si estàs empadronat a Torrent, el termini d’inscripció finalitza el 19 de maig a les 23.59 hores.

Els dorsals, que tenen un preu de 4 euros per a empadronats i 8 euros per a no empadronats. Es podran recollir el mateix dia de la carrera, de 8.00 a 8.50 hores, en la instal·lació Parc Central – Ciutat de l’Esport. No s’admetran inscripcions el dia de la prova.

Tal com ha assenyalat el Regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, “La Mitja Marató de Torrent és una de les proves esportives més importants de la nostra ciutat”. “Enguany esperem superar la participació de l’any passat i que siguen milers els corredors que gaudisquen d’un circuit urbà espectacular i d’un ambient immillorable”.