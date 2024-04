La torxa olímpica començarà el seu recorregut pels centres educatius de Torrent el 6 de maig

Torrent es prepara per a celebrar una nova edició de les Miniolimpiadas Escolars

Torrent es prepara per a celebrar una nova edició de les Miniolimpiadas Escolars. Que organitza la Fundació Esportiva Municipal juntament amb la regidoria d’Esports que dirigix Guillermo Alonso del Real. Es tracta d’una de les cites esportives més esperades pels xiquets i xiquetes de Torrent.

Enguany, l’esdeveniment se celebrarà els dies 6 i 7 de juny en la Ciutat de l’Esport. On els alumnes de la localitat tindran l’oportunitat de demostrar les seues habilitats i destreses en diverses proves esportives. Les disciplines que es disputaran inclouen velocitat, relleus, salts de longitud, llançament de pes i salt d’alçada.

Tal com ha destacat el Regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, “Este esdeveniment és fonamental per a fomentar la pràctica esportiva entre els més xicotets i inculcar-los valors com l’esportivitat, la companyonia i el respecte. A més, les Miniolimpiadas són una oportunitat perquè gaudisquen d’una jornada de convivència i diversió en un entorn esportiu.”

La torxa olímpica iniciarà el seu recorregut pels centres educatius de Torrent el pròxim 6 de maig.

Com ja és tradició, en vespres de la gran festa de l’esport infantil. La torxa olímpica iniciarà el seu recorregut pels centres educatius de Torrent el pròxim 6 de maig. Els més xicotets seran els encarregats de traslladar durant tot un mes la torxa d’un col·legi a un altre. El recorregut finalitzarà el dijous 6 de juny en el Poliesportiu de Parc Central. Donant el tret d’eixida a una nova edició de les Miniolimpiadas de Torrent.

Un any més, s’espera un alt nivell de participació per part dels escolars, que en l’última edició van superar la xifra de 1.300 participants. Un esdeveniment esportiu que posa en valor la importància de l’esport en l’educació. A més de fomentar l’activitat física i la competició sana. Este esdeveniment també contribuïx a la transmissió de valors fonamentals com l’esportivitat, el respecte i el treball en equip.