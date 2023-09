Torrent es Prepara per a les Pluges: Activat el Protocol de Seguretat

Intensificació de la Neteja i Manteniment dels Embornals

Accions Preventives al Camí La Noria i Barranc de l’Horteta

Amb l’arribada de la temporada de pluges, la ciutat de Torrent no vol prendre-se res a la lleugera. Així ho ha demostrat amb l’activació del seu protocol de seguretat i prevenció davant les previsions de pluges previstes per a la zona. Aquestes mesures són especialment importants en regions on les precipitacions poden ser intenses i provocar riscos d’inundació.

Un dels aspectes clau en aquesta preparació és la neteja i manteniment dels embornals. Els equips de treball de la ciutat han intensificat aquestes tasques amb l’objectiu de garantir el correcte funcionament de la xarxa de sanejament. L’adequada conservació d’aquests sistemes és fonamental per evitar inundacions i altres problemes relacionats amb les fortes tempestes i les pluges torrencials que solen assolar la regió en determinades èpoques de l’any.

A més de l’atenció als embornals, s’han portat a terme tasques específiques de neteja en altres zones sensibles. El sobreeixidor d’aigües pluvials del Camí La Noria ha estat objecte d’una neteja exhaustiva per assegurar-se que les aigües poden fluir lliurement i sense obstacles. Això és especialment rellevant, ja que una acumulació d’aigua en aquesta àrea podria causar problemes a les carreteres i zones adjacents.

Els passos inundables del Barranc de l’Horteta també han rebut especial atenció, amb tasques d’adequació per assegurar que estan preparats per afrontar grans quantitats d’aigua. La naturalesa d’aquests llocs els fa especialment vulnerables a les inundacions, i per això es requereix una constant vigilància i manteniment.

El missatge de l’ajuntament és clar: la prevenció és la clau. Amb aquestes accions, Torrent busca assegurar-se que la ciutadania estiga segura i que els danys materials siguin mínims en cas de pluges intenses. Recomanen als ciutadans estar al corrent de les previsions meteorològiques i seguir totes les recomanacions de les autoritats en cas d’alerta per pluges torrencials. La cooperació ciutadana és fonamental per afrontar aquests episodis amb les màximes garanties de seguretat.