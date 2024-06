Torrent es prepara per a un juliol de festes carregat de novetats

Torrent ha presentat la programació festiva que es desenvoluparà a la ciutat al llarg del mes de juliol.

Tot i que les festes patronals començaran el 24 de juliol i s’estendran fins al 31, Torrent acollirà multitud d’activitats durant tot el mes.

Una programació novedosa que tracta de fer partícips a tots els barris en les festes i de traslladar una foto fixa de la ciutat com un Gran Torrent.

Julián León, dissenyador del cartell i de la nova marca de Torrent. Ha explicat que el cartell vol ser alhora representatiu de la festa i de tot el que és la ciutat, per a qualsevol tipus d’esdeveniment.

Enguany, com a novetat, s’ha ampliat el nombre de places on celebrar les festes. Ubicacions com la plaça Pedro Iturralde, Fray Antonio Panes, la Plaça Major o Parc Central tindran el seu protagonisme de forma independent. Així mateix, s’ha presentat la proposta “Vibra Torrent” per als més joves, el 20 de juliol a l’Àgora del Parc Central.

Els Moros i Cristians de Torrent brillaran durant l’última setmana de juliol amb novetats com el canvi en el recorregut de la baixada. Que serà recte sense rodejar la Torre.

Entre els espectacles que completen les festes, Pascual Andreu i Sarai García, tributs a Queen i Abba, el mentalista Toni Pons, el musical “Skandalo” o l’actuació de Serafín Zubiri junt a la banda de la Unió Musical de Torrent. També hi haurà activitats infantils en diversos punts i el “Panorama Jazz” al Parc de Trènor comptarà amb Soledad Giménez, entre d’altres artistes de renom.