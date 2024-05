Torrent es prepara per a una gran festa pel Dia de la Mare

Les mares que acudisquen a la festa amb els seus fills rebran un detall molt especial com a mostra d’agraïment pel seu amor i dedicació, donant suport al comerç local.

L’Ajuntament de Torrent, a través de la Regidoria d’Infància i Família que dirigix M. Ángeles Lerma, ha organitzat una gran festa per a celebrar el Dia de la Mare.

L’esdeveniment tindrà lloc este diumenge 5 de maig en la plaça d’Amèrica, d’11.00 a 14.00 hores, i comptarà amb diverses activitats per a disfrutar en família.

A través d’esta iniciativa es pretén impulsar també el comerç de la ciutat amb l’adquisició de més de 1.000 plantes adquirides en vivers locals. A més, al llarg del matí hi haurà diferents sorpreses per als més xicotets.

Un dels plats forts de la jornada serà l’actuació del mag Piter Pardo, que oferirà el seu espectacle “Màgia Familiar” a les 12 hores. Un xou ple d’humor i trucs que sorprendrà i divertirà a tota la família.

La regidora d’Infància i Família, M. Ángeles Lerma, ha volgut convidar a totes les mares de Torrent a participar en esta festa, destacant que es tracta de “un dia per a celebrar a les mamàs, per a reconéixer el seu important paper en les nostres vides i per a disfrutar d’un temps en família.

Hem preparat una jornada plena d’activitats perquè tots puguem passar-ho en gran.”

Així mateix, s’habilitarà un fotoreclam en la plaça d’Amèrica on les famílies podran fer-se fotos per a recordar este dia tan especial, que estarà amenitzat també amb un fil musical que acompanyarà durant tota la jornada.