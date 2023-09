Torrent es reuneix amb els centres d’educació especial afectats per la falta de transport escolar

L’Ajuntament de Torrent s’ha reunit amb els directors dels col·legis d’Educació Especial L’Encarnació i La Unió.

El motiu ha sigut abordar el problema amb l’empresa d’autobusos escolars Monbus que no ha complit el seu contracte, i ha deixat vora un centenar d’alumnes torrentins sense transport durant els dos primers dies de classes.

Des de l’Ajuntament de Torrent, han oferit suport als pares i centres escolars, i han expressat la seua preocupació per la situació.

A pesar que el transport escolar no és una competència municipal, l’Ajuntament s’ha posat a disposició per a ajudar a resoldre el problema i espera que la Conselleria prenga mesures per a solucionar la situació.

Els directors dels col·legis afectats també han destacat les dificultats que enfronten a causa de la falta de transport i han demanat una ràpida solució.

En total, 14 rutes escolars a la província de València s’han vist afectades per l’incompliment de l’empresa adjudicatària. El centenar de torrentins se sumen als 1,000 alumnes amb diversitat funcional sense transport en tota la Comunitat Valenciana.