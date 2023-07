Torrent es va acomiadar ahir de les seues festes patronals amb la celebració dels actes del 30 de juliol, dia de San Abdón i Senén, sants en honor als quals la ciutat celebra en aquestes dates les seues festes patronals. La parròquia de l’Asunción de La nostra Senyora va acollir la solemne Missa Major. Que va precedir a la processó amb la imatge dels sants, que va discórrer per alguns carrers emblemàtics del barri antic de la localitat. Una gran mascletá nocturna disparada enfront de la plaça de la Unió Musical va tancar les festes de Torrent en 2023.

Abans, el cap de setmana també va deixar la celebració d’una bona quantitat d’esdeveniments. El més significatiu, i que continua guanyant popularitat i importància cada any, va ser la celebració de la Gran Entrada de Moros i Cristians. Una desfilada que va omplir de color i música el ja tradicional recorregut entre Muntanya-Sión i Trinitàries. Que va congregar a més de 15 mil espectadors als voltants de la històrica Torre del municipi. En una gran festa durant més de cinc hores.

Es va posar així el colofó a una setmana en la qual la festa de Moros i Cristians també va ser protagonista amb el pregó. La pólvora de les trabucaes o la celebració de la Entradeta infantil, una desfilada en el qual participen els més xicotets.

La programació de les festes d’enguany va reservar un paper protagonista a la música a l’aire lliure

La programació de les festes d’enguany va reservar un paper protagonista a la música a l’aire lliure. Les places de la Llibertat i de l’Església van acaparar bona part d’aquests concerts i es van omplir cada nit per a rebre a reconeguts artistes nacionals com la cantant Gisela. Amb el seu repertori de cançons Disney, o Roko, qui va participar en el tribut a Camilo Sesto al costat del també cantant Paco. Al costat de l’església de l’Asunción, els veïns de Torrent també van gaudir de l’espectacle Miscel·lània del grup Pluja de les veus de Sarai García, Pascual Andreu i Vicente Antequera, o d’una altra de les grans cites del calendari festiu: el concert conjunt de les dues bandes de música de la ciutat, Torrent a dues bandes. El Musical Hollywood, i l’espectacle premiat en la IV Champions de Playbacks de Junta Central Fallera, Àfrica. De la falla Antonio Pardo també van omplir la plaça de la Llibertat.

L’oferta musical no va acabar ací, ja que els festivals Rockejat i Jazz Panorama. Celebrats respectivament en el Àgora de Parc Central i en L’Hort de Trénor, van ampliar la proposta d’estils durant el mes de juliol.

El gran comportament que ha tingut la ciutadania en totes i cadascuna de les activitats

L’alcaldessa Amparo Folgado ha volgut destacar “el gran comportament que ha tingut la ciutadania en totes i cadascuna de les activitats. Fent gala d’un civisme i un respecte pel nostre municipi, i les seues festes tradicions, admirable”. A més d’agrair a “els membres de Protecció Civil, Policia Local, FCC i la Brigada d’Obres, l’haver fet possible que aquestes festes hagen sigut tot un èxit i s’hagen desenvolupat amb total seguretat”.

Per part seua, la regidor de Festes, María Fernández, ha remarcat que “atés que ens trobem amb una programació tancada i no teníem marge de maniobra. Durant els pròxims anys esperem poder donar-li més protagonisme tant a xiquets com a majors. Ja que la nostra intenció és que les festes de Torrent siguen més acollidores i que tothom puga gaudir per igual de quant té per oferir la nostra ciutat”.

La nota d’humor la va posar el circuit de monologuistes. Noms com Òscar Tramoyeres, Jesús Manzano, Rafa Alarcón, Miki Dkai o Rafa Jordà van visitar les places per a traure un somriure als veïns de Torrent. I, com ja és tradició en aquestes dates, l’esport també es va fer un lloc en la programació festiva de la ciutat, amb la Carrera Ciclista Ciutat de Torrent, la celebració nocturna de la Llegua Urbana Nocturna i el torneig de pilota Ciutat de Torrent. El gran colofó esportiu el va posar la celebració del Campionat d’Espanya d’Atletisme en les instal·lacions de la Ciutat de l’Esport de Parc Central.