Anna i Lorena van rebre la banda i la joia que les acredita com les màximes representants de les festes falleres de 2023, al costat de les seues corts d’honor, davant l’abarrotat Auditori de Torrent

La ciutat de Torrent es va vestir de gala aquest cap de setmana per a exaltar a les falleres majors de 2023, Anna Mora Míquel i Lorena González Andreu, els qui van veure el seu somni fet realitat en rebre la joia i la banda que les acredita com a màximes representants falleres de la ciutat davant l’abarrotat Auditori de Torrent, donant inici, així, a un any replet d’emocions, il·lusió i bons moments en companyia dels seus sers estimats.

El dissabte a la vesprada va ser el torn d’Anna, que va arribar amb cotxe oficial a la recepció celebrada a la porta del Auditori, precedida de la seua cort d’honor. Allí va ser rebuda per l’alcalde Jesús Ros, davant l’atenta mirada de fallers, falleres, amics, familiars, la reina de les festes de Sogorb, representants de la societat torrentina, el regidor de Falles, José Pascual Martínez, i representants de la corporació municipal. Un moment molt esperat pel món faller, en el qual per fi es va donar a conéixer el secret millor guardat de la Fallera Major: el color del seu vestit.

Anna va lluir una indumentària amb dibuix ‘Sant Millán’, teixit sobre una ordit de seda natural color roig gerani, tramat amb 5 colors i ornamentado amb metall ore, dissenyat pels telers Vives i Marí per a ressaltar l’espectacularitat del seu ram central i confeccionat per 25 Agulles de Torrent. Per part seua, la Cort d’Honor va lluir, com és habitual, els seus vestits per parelles, també confeccionats per 25 Agulles de Torrent amb dibuix ‘Dálmata’, teixit sobre fons blau ‘Paó’, blau ‘Lambro’, roig ‘Lorca’ i porpra ‘Vilafranca’.

Després de la recepció, el públic va gaudir d’un acte ple de música, llum i color, el qual va estar presentat per la Fallera Major de Torrent 2019, Carmen Raga, i que va comptar amb la Fallera Major de Torrent l’any 2000, Amparo Carratalá, com a mantenidora. El moment més esperat de la vetlada va arribar quan l’alcalde Jesús Ros, que primerament va dedicar unes boniques paraules a les FMT 2022, Sara i Paula, va fer lliurament a Anna de la joia i la banda que l’acrediten com a màxima representant de les festes josefinas de 2023, davant la fragorosa ovació del Auditori de Torrent.



El diumenge al matí va arribar el moment de Lorena González Andreu, qui va brillar en la seua exaltació amb una indumentària amb dibuix ‘Sant Arturo’, teixit sobre una ordit de seda natural en color blau ‘Atlantis’, compost per 15 colors de trama per als motius florals i metall ore per a l’ornament, i confeccionat per la Joia Indumentaristas de Xirivella. La Cort d’Honor de Lorena també va estrenar uns vestits confeccionats per la Joia, amb dibuix ‘Hermes’ sobre fons blanc ‘Òptic’, rosat ‘Salmone’, beix ‘Bertoli’ i blau ‘Cel’.



L’acte va estar presentat per Maria Bartual i Carla González, sent la mantenidora de l’exaltació la Reina Infantil de Sogorb 2018, Raquel Gómez. Així, de la mà de l’alcalde Jesús Ros, Lorena va rebre la joia i la banda que l’acredita com a Fallera Major Infantil de la ciutat l’any 2023, mostrant-se visiblement emocionada per l’enorme va secundar que li va brindar el publique congregat en el Auditori de Torrent, que no va parar d’aplaudir i animar-la en el començament del seu regnat.